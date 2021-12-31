2021年Rolex白黑面Daytona手錶升幅逾50%　跑贏其他勞力士創新高

勞力士旗下的超級王牌——Daytona 116500LN是許多人心中極想要卻又得不到的神錶，原因就跟現在品牌專賣店、經銷店都沒貨和二級市場價格炒得老高等因素有關。116500LN的定價（HK$ 102,400）本來就已經算是勞力士不鏽鋼手錶中入手門檻相對高的款式了，只是這幾年它的行情不斷飆高，從十幾萬一路漲上去，近期突破二十萬大關已經不是什麼新聞了，但我們仍不免好奇，在2021年末、2022年初之際，現在116500LN的價格究竟又漲到什麼程度了呢？

外媒最近公佈了他們在市場上觀察到的Daytona 116500LN市場價格走向，先說結果好了，116500LN又可分成白面和黑面，自從這款錶2016年改款上市以後，白面的受歡迎程度一直都高於黑面，因此在2021年的尾聲，黑面116500LN的價格已經漲到將近3萬5千歐元（約合港幣30.1萬），而白面116500LN更誇張，現在的身價已經衝高到3萬8千歐元了（約合港幣33.5萬），幾乎快要是定價的三倍了；然而不過在短短的一年多前，116500LN的價格還沒有誇張到這種程度。

黑面116500LN的身價自從進入2021年後有突破進展，一路從2萬歐元出頭漲破3萬歐元，目前溢價率達到162%。（Source：The Watch Observer）

116500LN向來具有的超高人氣推動這款錶在2020年錶界一片愁雲慘霧中，還是可以維持平穩且高溢價率的行情，從2019年底到整個2020年，不論白面或黑面的116500LN身價都不低於2萬歐元，其中黑面一直維持2萬出頭的數字，期間在2020年9月還小小漲上去一些。相較之下原本人氣較旺的白面116500LN在2020年倒是有點慘遭滑鐵盧的味道，因為它的身價一度在2020年6月回跌，但是這樣的低潮沒有持續太久，時間推進到2020年9月以後，白面116500LN就開始慢慢找回了它的昔日神采，價格從穩定到起飛，進入2021年兩款116500LN甚至都勢如破竹地創下身價新高紀錄。

白面116500LN的市場行情在過去一年間起伏較明顯，不過自從2021年4月～5月正式超越3萬歐元關卡後，目前它的行情已經再升高到3萬8千歐元左右，溢價率達194%。（Source：Bob's Watches）

首先是白面116500LN在2021年4月至5月之交正式超過3萬歐元大關，接著黑面的116500LN則是在2021年9月站上3萬歐元大關，然後兩款錶經過接下來幾個月的發展，價格又雙雙漲到文章開頭提到的35K和38K程度。

Rolex 勞力士黑、白面Daytona價格行情漲幅圖。（IG@watchanalytics）

目前黑面116500LN的溢價率算起來已經達到162%，重點是在過去1年之間它的身價又再升高了50%的程度，至於白面116500LN現在的溢價率更狂，已經快要接近200%大關，過去一年這款錶有點強拉尾盤的味道，身價成長幅度反而超車黑面達到60%。從兩款Daytona的價格走勢也可看出2021年全球鐘錶市場愈來愈習慣與疫情共處之道，即使疫情威脅一波未平一波又起，但是收藏家想買錶的慾望沒有因此而往下掉，這也因而助長了手錶行情起飛，現在看起來白面的受歡迎度依舊領先黑面，但是之後它們會不會進一步拉近距離，甚至黑面的行情超越白面呢？這會是2022年值得觀察的錶界重要動態之一。

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"【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年終整理勞力士白黑面Daytona價格行情漲幅都超過50%】