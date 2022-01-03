2021年二手錶市場熱門排行榜Top 5　Rolex、OMEGA包攬最暢銷款式

知名二手錶線上交易平台Chrono24在2021年尾聲回顧了一整年最受市場歡迎的手錶品牌與款式，這項報告的基礎來自消費者在Chrono24網站上的搜尋次數以及購買紀錄。不過要注意的是以這些數據做出的調查結果會有些目的取向，尤其是購買紀錄的部分會將結果導向偏重銷售量，這代表一些高單價、產量相對有限的知名大品牌或獨立錶廠不容易擠進排行榜的領先位置，像是朗格、PP、RICHARD MILLE等明明在市場上都是呼風喚雨的品牌，可是因為一般消費者比較難以觸及他們的高端產品，因此反而沒有出現在Chrono24年度最受歡迎品牌的前幾名。

先直接公佈Chrono24這次的年度最受歡迎品牌，分別有四個品牌進入領先集團，從搜查量和購買紀錄交叉比對後他們的排名依序是Rolex、OMEGA、SEIKO和AP。Chrono24的共同執行長Tim Stracke針對此份排名做出說明，他表示這些最受歡迎的品牌一方面反映了市場人氣，也突顯出手錶買家正在尋找投資潛力股。現今像是勞力士、OMEGA和AP手錶的保值性都很高，倒是SEIKO在Chrono24 2021年的榜單中是個新面孔，Tim Stracke認為他們家的優勢在於實用性強，品質也不錯，而且價位帶寬廣，適合不同預算的人士。

地位崇高的品牌如百達翡麗因為手錶單價高，若依據購買紀錄來歸納人氣榜單，相對來說會受到較多限制。（Source：Chrono24）

相對於這幾個人氣品牌，Tim Stracke也順便解釋了為什麼聲勢崇高如錶王百達翡麗這次無法打入榜單中，他表示PP因為手錶單價高，市場的需求相對較小，而且2021年因為金鷹鋼殼5711停產的關係，導致手錶的行情爆衝，一般藍面的5711/1A現在行情至少要定價3倍，除了小部分收藏家或長期投資者外，多數人事實上都難以負擔這樣的天價手錶。而一般的5711/1A都已經炒成這樣了，更別提品牌在2021年12月發表的TIFFANY BLUE 5711/1A-018，這款手錶僅限量170枚，除了第1枚日前在Phillips （富藝斯）拍賣會上售出外，其他169只花落誰家其實PP和TIFFANY早已經協調分配好，這時已經不只是口袋要夠深，還要看你平常和品牌的互動程度，所以大部分人大概都是看看欣賞就好。

2021年消費者最常到Chrono24搜尋和購買的品牌都是些平常常聽到的知名品牌如勞力士和OMEGA等等。（Source：WatchTime）

除了從網站搜尋數和購買紀錄找出人氣品牌之外，Chrono24也透過相同的大數據找出2021年最受消費者歡迎的手錶款式，結果前5名都被勞力士和OMEGA兩個品牌包辦了。有點出人意料的是，這份最受歡迎手錶款式Top 5的第1名竟然是最近在二級市場上開始出現低於定價銷售的勞力士Datejust，而不是其他名氣更大的熱門款。

入手價格相對親切的勞力士Datejust成為市場直上勞最佳敲門磚，因此一舉衝上2021年最受歡迎手錶款式的第1名。（Source：Chrono24）

至於2020年在這份排行榜中高居第1名的勞力士Daytona如今一路下滑到了第5名，這款錶目前的入手門檻至少要4萬美金起跳，幾乎可以把它當成與獨立製錶的基本款般一樣的存在了。有鑒於現在Daytona的價位實在太誇張，因此不少人紛紛開始尋求替代方案，像是OMEGA的超霸就算是其中的受益者，也因此這系列在2021年晉升至最受歡迎手錶款式Top 5的第4名，現在有愈來愈多人想要上網查找這款錶，入手的機率也大增。以下直接來揭曉這份2021年的最受歡迎手錶款式榜單。

5. ROLEX Daytona

4. OMEGA Speedmaster

3. OMEGA Seamaster

2. ROLEX Submariner

1. ROLEX Datejust

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021二級市場最受歡迎手錶款式排行榜 Top 5】