2021年二手錶市場熱門排行榜Top 5 Rolex、OMEGA包攬最暢銷款式
/ 2022.01.03
先直接公佈Chrono24這次的年度最受歡迎品牌，分別有四個品牌進入領先集團，從搜查量和購買紀錄交叉比對後他們的排名依序是Rolex、OMEGA、SEIKO和AP。Chrono24的共同執行長Tim Stracke針對此份排名做出說明，他表示這些最受歡迎的品牌一方面反映了市場人氣，也突顯出手錶買家正在尋找投資潛力股。現今像是勞力士、OMEGA和AP手錶的保值性都很高，倒是SEIKO在Chrono24 2021年的榜單中是個新面孔，Tim Stracke認為他們家的優勢在於實用性強，品質也不錯，而且價位帶寬廣，適合不同預算的人士。
地位崇高的品牌如百達翡麗因為手錶單價高，若依據購買紀錄來歸納人氣榜單，相對來說會受到較多限制。（Source：Chrono24）
相對於這幾個人氣品牌，Tim Stracke也順便解釋了為什麼聲勢崇高如錶王百達翡麗這次無法打入榜單中，他表示PP因為手錶單價高，市場的需求相對較小，而且2021年因為金鷹鋼殼5711停產的關係，導致手錶的行情爆衝，一般藍面的5711/1A現在行情至少要定價3倍，除了小部分收藏家或長期投資者外，多數人事實上都難以負擔這樣的天價手錶。而一般的5711/1A都已經炒成這樣了，更別提品牌在2021年12月發表的TIFFANY BLUE 5711/1A-018，這款手錶僅限量170枚，除了第1枚日前在Phillips （富藝斯）拍賣會上售出外，其他169只花落誰家其實PP和TIFFANY早已經協調分配好，這時已經不只是口袋要夠深，還要看你平常和品牌的互動程度，所以大部分人大概都是看看欣賞就好。
2021年消費者最常到Chrono24搜尋和購買的品牌都是些平常常聽到的知名品牌如勞力士和OMEGA等等。（Source：WatchTime）
除了從網站搜尋數和購買紀錄找出人氣品牌之外，Chrono24也透過相同的大數據找出2021年最受消費者歡迎的手錶款式，結果前5名都被勞力士和OMEGA兩個品牌包辦了。有點出人意料的是，這份最受歡迎手錶款式Top 5的第1名竟然是最近在二級市場上開始出現低於定價銷售的勞力士Datejust，而不是其他名氣更大的熱門款。
入手價格相對親切的勞力士Datejust成為市場直上勞最佳敲門磚，因此一舉衝上2021年最受歡迎手錶款式的第1名。（Source：Chrono24）
至於2020年在這份排行榜中高居第1名的勞力士Daytona如今一路下滑到了第5名，這款錶目前的入手門檻至少要4萬美金起跳，幾乎可以把它當成與獨立製錶的基本款般一樣的存在了。有鑒於現在Daytona的價位實在太誇張，因此不少人紛紛開始尋求替代方案，像是OMEGA的超霸就算是其中的受益者，也因此這系列在2021年晉升至最受歡迎手錶款式Top 5的第4名，現在有愈來愈多人想要上網查找這款錶，入手的機率也大增。以下直接來揭曉這份2021年的最受歡迎手錶款式榜單。
5. ROLEX Daytona
4. OMEGA Speedmaster
3. OMEGA Seamaster
2. ROLEX Submariner
1. ROLEX Datejust
同場加映：Rolex勞力士Daytona價格懶人包 包含2021最新隕石面地通拿定價（點擊放大瀏覽）▼▼▼
同場加映：OMEGA｜歐米茄海馬300潛水錶製作過程曝光 窺探三文治面盤的秘密（點擊放大瀏覽）▼▼▼
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021二級市場最受歡迎手錶款式排行榜 Top 5】