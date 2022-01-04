Rolex手錶2022最新價格懶人包 Daytona、綠水鬼20款勞力士一次看
/ 2022.01.04
2022年1月1日起上勞力士官網已調整定價後的新價了，根據小編掌握到的最新勞力士手錶價目表，目前看起來多數手錶都有漲價，有少部分則是維持原價，至於大家比較關心的熱門款漲價情況為何，以下將帶你快速瞭解一下熱門錶的調價前原價與最新價格資訊。
2022年勞力士手錶最新價格懶人包，一覽 Air-King、Daytona、Datejust、Explorer、GMT-Master II、Sea-Dweller、Submariner、Yacht‑Master加幅。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
Air-King 116900 官方參考價：HK$ 55,800
Cosmograph Daytona 116500LN 官方參考價：HK$ 113,000
Cosmograph Daytona 116508 官方參考價：HK$ 293,300
Cosmograph Daytona 116519LN 官方參考價：HK$ 272,900
Datejust 41mm 126300 官方參考價：HK$ 61,500
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Explorer 124270 官方參考價：HK$ 55,700
Explorer 124273 官方參考價：HK$ 86,900
Explorer II 226570 官方參考價：HK$ 73,800
GMT-Master II 126710BLNR 官方參考價：HK$ 83,600
GMT-Master II 126710BLRO 官方參考價：HK$ 81,900
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Milgauss 116400GV 官方參考價：HK$ 71,300
Oyster Perpetual 41 124300 官方參考價：HK$ 47,600
Sea-Dweller 126600 官方參考價：HK$ 100,800
Deepsea 126660 D-Blue 官方參考價：HK$ 110,600
Sky‑Dweller 326934 官方參考價：HK$ 118,800
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Submariner 124060 官方參考價：HK$ 69,700
Submariner Date 126610LN 官方參考價：HK$ 78,700
Submariner Date 126610LV 官方參考價：HK$ 82,800
Yacht‑Master 40 126655 官方參考價：HK$ 218,800
Yacht‑Master II 116680 官方參考價：HK$ 145,800
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[獨家] 勞力士2022年1月起漲價，熱門款新價格一次看】