Rolex手錶2022最新價格懶人包　Daytona、綠水鬼20款勞力士一次看

前幾天大家應該都有收到重磅消息，那就是勞力士已從2022年1月1日起全球同步調整官方定價，這次全球調價是繼2020年1月1日起，品牌睽違兩年後的統一調價策略，兩年來品牌若有新款推出當然會更新該系列的價格，只不過這次乃是勞力士旗下手錶全面更新價格，畢竟現在原物料都在漲，手錶的製作成本想必也有變高，勞力士已經兩年未有大動作調價已經算是出人意料了；然而該來的還是會來，先前已經有內地媒體搶先揭露了勞力士內地的最新調價狀況，據知當地的勞力士手錶定價漲幅平均約達4%，有些人氣運動錶更是一口氣漲了10%之多，例如綠水鬼126610LV漲了8,200人民幣、鋼迪116500LN漲了10,600人民幣等等，說多不多，說少也不少。