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Rolex手錶2022最新價格懶人包　Daytona、綠水鬼20款勞力士一次看

/ 撰文 世界高級品
/ 2022.01.04
前幾天大家應該都有收到重磅消息，那就是勞力士已從2022年1月1日起全球同步調整官方定價，這次全球調價是繼2020年1月1日起，品牌睽違兩年後的統一調價策略，兩年來品牌若有新款推出當然會更新該系列的價格，只不過這次乃是勞力士旗下手錶全面更新價格，畢竟現在原物料都在漲，手錶的製作成本想必也有變高，勞力士已經兩年未有大動作調價已經算是出人意料了；然而該來的還是會來，先前已經有內地媒體搶先揭露了勞力士內地的最新調價狀況，據知當地的勞力士手錶定價漲幅平均約達4%，有些人氣運動錶更是一口氣漲了10%之多，例如綠水鬼126610LV漲了8,200人民幣、鋼迪116500LN漲了10,600人民幣等等，說多不多，說少也不少。

2022年1月1日起上勞力士官網已調整定價後的新價了，根據小編掌握到的最新勞力士手錶價目表，目前看起來多數手錶都有漲價，有少部分則是維持原價，至於大家比較關心的熱門款漲價情況為何，以下將帶你快速瞭解一下熱門錶的調價前原價與最新價格資訊。

2022年勞力士手錶最新價格懶人包，一覽 Air-King、Daytona、Datejust、Explorer、GMT-Master II、Sea-Dweller、Submariner、Yacht‑Master加幅。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+18

Air-King 116900 官方參考價：HK$ 55,800
Cosmograph Daytona 116500LN 官方參考價：HK$ 113,000
Cosmograph Daytona 116508 官方參考價：HK$ 293,300
Cosmograph Daytona 116519LN 官方參考價：HK$ 272,900
Datejust 41mm 126300 官方參考價：HK$ 61,500

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+37

Explorer 124270 官方參考價：HK$ 55,700
Explorer 124273 官方參考價：HK$ 86,900
Explorer II 226570 官方參考價：HK$ 73,800
GMT-Master II 126710BLNR 官方參考價：HK$ 83,600
GMT-Master II 126710BLRO 官方參考價：HK$ 81,900

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+17

Milgauss 116400GV 官方參考價：HK$ 71,300
Oyster Perpetual 41 124300 官方參考價：HK$ 47,600
Sea-Dweller 126600 官方參考價：HK$ 100,800
Deepsea 126660 D-Blue 官方參考價：HK$ 110,600
Sky‑Dweller 326934 官方參考價：HK$ 118,800

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+19

Submariner 124060 官方參考價：HK$ 69,700
Submariner Date 126610LN 官方參考價：HK$ 78,700
Submariner Date 126610LV 官方參考價：HK$ 82,800
Yacht‑Master 40 126655 官方參考價：HK$ 218,800
Yacht‑Master II 116680 官方參考價：HK$ 145,800

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：[獨家] 勞力士2022年1月起漲價，熱門款新價格一次看】

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