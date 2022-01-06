Rolex｜勞力士Day-Date橄欖綠面週年紀念手錶　溢價率再創出新高

現在錶壇很流行綠色面盤，綠色從原本猶如勞力士綠水鬼的專屬配色，發展到今日有愈來愈多品牌推出綠面手錶，儼然有點像是幾年之前大行其道的藍色面盤，成為市場上有別於傳統黑、白、灰色面盤的新世代人氣配色。不過即使現在很多品牌都有綠面錶，但是很少有品牌跟綠色的關聯能有勞力士強烈，畢竟ROLEX可是連品牌Logo就含有綠色，加上其他與綠色相關的元素如手錶配件中的綠色印章、罕見的Milgauss綠玻璃鏡面等，再到勞力士旗下各系列不時會出現綠色面盤作品，要說綠色是勞力士手錶的顏色似乎也不為過。

而如果把綠色套用在勞力士某些具有特殊意義的手錶身上，隨著近年手錶市場行情的狂飆，其實在短時間內就可以呈現驚人的價格增幅。就以勞力士經典系列Day-Date為例，2016年時品牌為了慶祝此系列問世60週年，所以推出以永恒玫瑰金搭配橄欖綠色面盤的228235這款錶，它的錶圈為坑紋設計、時標則是羅馬數字，綠色面盤上的品牌Logo與系列名稱等呼應錶殼色彩選擇了玫瑰金色，如此綠色與玫瑰金色的搭配顯得相當搶眼。

勞力士先前問了慶祝Day-Date問世60週年所發表的永恒玫瑰金綠面款228235。（Rolex官網）

228235的定價不菲，需港幣314,600的高價，但是按照現在市場對勞力士熱門錶追捧的程度，就算它本來就是百萬名錶，也不表示手錶不可能有溢價空間，因為根據外媒的追蹤，228235在距今1年前，也就是市場受到新冠肺炎疫情衝擊後逐漸回溫的2020年下半年，市場價格已經有49,995美金的水準，相較定價略為高一點點。

228235在2020年底時價格還只是微微超過定價一些，但是一年後的現在，手錶行情已經大不相同。（Rolex官網）

不過Day-Date 228235進入到2021年後身價開始出現驚人成長，約在2021年中的時候，市場已經出現58,995美金的報價，當時我們已經覺得這數字有點誇張，也寫下手錶問世以來的高點，但在目前的市場上，還真的沒有什麼是不可能的，因為外媒最近再追蹤了228235的市價，發現相隔半年後它的價格還在漲，而且漲得愈來愈不客氣，一口氣從將近6萬美金升值到81,000美金！

81,000美金折合港幣約63萬，對照手錶的定價，溢價率已經衝高到72%的程度，且光是過去一年前後，228235的價格差異就差到62%之多，如果去年已經上車的了現在應該是作夢也會笑，但如果現在才開始對60週年紀念版的Day-Date 228235動心起念，荷包可是要大失血了。

外媒最近再追蹤了228235的市價，發現相隔半年後它的價格還在漲，而且一口氣從將近6萬美金升值到81,000美金！（IG@watchtradingco）

勞力士熱門錶本來就已經備受市場歡迎，若像228235還增添了週年紀念的意義，加上又是與品牌很搭的綠色面盤，各種因素相輔相成助長手錶行情在短時間內有驚人成長，有鑒於手錶目前依舊是供不應求的狀況，我們會不會在2022年上半年見證Day-Date 228235衝破十萬美金的標準線呢？按照眼下的發展態勢，真的只能說不無可能。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Day-Date綠面週年紀念錶“漲大了” 溢價率也締造新高】