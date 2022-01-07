數千歐元改成PP×Tiffany別注5711　人氣印地語Tiffany Blue錶盤

腕錶向來都別具玩味，不同的材質、零件都可以因應所好而進行個性化設計或定制，之前與大家分享過法國著名改裝錶廠Skeleton Concept因應客戶要求而將一枚Daytona改裝成為人氣甚高的「彩虹圈」，至於最近的錶界熱話，莫過於是12月Patek Philippe為紀念長達170年合作而聯乘Tiffany&Co.推出的別注5711，未面世已上拍賣會最後以5千萬成交成為一時佳話，可謂是2021年最具人氣之作，想擁有當然絕不容易，但出於一份愛，卻可以從改裝的方法入手。

今回要介紹的是來自英國專門打造腕錶錶盤的Splendore Unique，甫進入網站就已經被林林總總的特色錶盤吸引眼球，有不少還只需數千歐元便可入手，是次就因應所有的5711錶款而推出Tiffany Blue錶盤，當然是沒有兩個品牌名字標示的，但的確可以滿足到廣大藏家的普遍需求。

圖片來源：Patek Philippe／Tiffany & Co

圖片來源：Splendore Unique

不得不說Splendore Unique的確掌握到市場需求，Tiffany Blue作為人氣顏色，除了Patek Philippe的5711之外，亦有因應勞力士Oyster Perpetual、Datejust、Day-Date等款式推出Tiffany Blue錶盤，更甚的是，還竟推出了印地語（Hindic）的版本。

圖片來源：Splendore Unique

+ 2

早前有介紹過，外國一家人氣錶店發布了一段鉑金Daytona的開箱片，Daytona當然人氣甚高，但其最大的亮點卻是錶盤上的印地語時標，相信是中東地區限定的版本，但對於廣大的藏家而言卻猶如隱藏版般具有魅力，當然數量不會多，更為稀有就更具價值。在Splendore Unique大家都可以看到數個印地語版本的錶盤，當中包括Daytona、Oyster Perpetual、Datejust、Day-Date，還分別配以別具魅力的配色包括勞力士官方綠色、橄欖綠、Tiffany Blue、冰藍色和Salmon（珊瑚色），令人恨不得全都要。