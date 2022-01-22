Rolex vs Omega｜勞力士水鬼和歐米茄海馬潛水300手錶5大優缺比較

Rolex（勞力士）的Submariner水鬼系列是今日市場上名氣最響亮的潛水錶，至於OMEGA（歐米茄）的海馬潛水300米前幾年改款後也快速崛起成為許多人的心頭好，畢竟海馬潛水300米的設計有特色、整體的規格也不在話下，更重要的是它的價格比水鬼合理多了。

兩款錶有點像是高級品牌潛水錶中的一時瑜亮，兩只錶各有各的特色和優點，如果先不管入手難度和價格，實在是會讓人陷入兩難。以下我們試著從5項標準來一一檢視勞力士水鬼和歐米茄海馬潛水300米，看完後也許你可以更明白自己想要的究竟是它們當中的哪一款。

1. 歷史傳統

（OMEGA官網）

水鬼1953年便已經問世，是目前市場上歷史最悠久的經典潛水錶之一；相較之下誕生於1993年的海馬潛水300米則是位後起之秀，當年它承接Seamaster Professional 200m的火炬，成為歐米茄潛水錶的主力作品。光比較歷史長短那肯定是水鬼勝出，但有意思的是，這兩款錶在歷史上竟然還有個共通點，那就是它們都曾經或現在仍然是知名電影角色——英國007情報員占士邦（James Bond）的御用手錶。包括第一任占士邦 Thomas Sean Connery 和後繼的 Roger George Moore 都曾佩戴水鬼飾演占士邦。至於海馬潛水300米首度出現在占士邦手上乃是1995年的《黃金眼》，那是 Pierce Brendan Brosnan所主演的第一部占士邦電影，從此後007就與歐米茄建立深厚連結，一直到現任占士邦Daniel Wroughton Craig 在他主演的最後一部007電影《生死有時》中，占士邦依舊佩戴了特別版的海馬潛水300米。因此雖然水鬼和海馬潛水300米的「年紀」有差，但光就占士邦電影部分，兩者可以算是同樣經典的作品。

2. 設計

水鬼發展超過60年以來一直都很忠於最初的設計，如今勞力士將水鬼錶殼改為了41mm，使其更能展現運動錶的陽剛性格。水鬼家族的黑水鬼秉持正宗潛水錶的特色，黑色面盤搭配白色時標和指針看起來一目了然，陶瓷錶圈可以加強手錶的保護性，至少不容易出現刮痕，另外手錶採用拉絲處理的蠔式錶帶也很有上山下海的耐用感，此外水鬼鍊帶中的Glidelock錶扣也很貼心，佩戴者不需要工具就能徒手收縮鍊帶，最長可達20mm，讓人戴得更合手。

至於海馬潛水300米雖然也秉承著1993年的元祖款式，但它歷年下來的革新程度要比水鬼更前衛奔放。這款錶的錶圈同樣以陶瓷材質製作，就連面盤也是陶瓷，放眼錶壇少有潛水錶跟它一樣；同時海馬潛水300米的陶瓷面盤還經過雷射雕刻呈現呼應潛水錶身份的波浪紋路，另外手錶外殼的線條也相對更複雜精緻，甚至還有排氦閥裝置！海馬潛水300米的錶徑比水鬼略大（42mm），但因為是運動錶的關係，大一點點對多數人而言都還可以接受，而這款錶搭配的鍊帶鍊節構造看起來也更複雜，而且同樣有鍊帶長度快調系統。整體而言水鬼的設計遵循系列傳統，而海馬潛水300米則更著重在創新表現上。

3. 技術

無論水鬼還是海馬潛水300米都具有300米的防水性能，看起來兩款屬於平起平坐的地位。不過歐米茄曾經實際把手錶放到水下300米的環境中測試它的抗壓力和防水性；相對之下水鬼的防水性能則是在模擬水底壓力的容器裡面所獲得的測試結果，因此海馬潛水300米的防水性似乎更有真材實料的感覺。

另一方面有關兩款錶的動力儲存，水鬼以70小時壓過海馬潛水300米的55小時，但是不可不提後者乃是通過METAS認證的機芯，代表海馬潛水300米搭載的8800機芯可以底抗超過15,000高斯的磁場，這也讓錶款得以採用透明底蓋大方露出機芯，以上兩點則又是水鬼所不及的地方。不過勞力士手錶在技術面上往往是追求耐操實用為主，而且他們家的手錶品質也是久經市場認可的優等生，相較之下海馬潛水300米的技術性顯得更燦爛耀眼一些，不僅僅是達到專業潛水錶規格，它也很重視佩戴者戴起來的感受和賞心悅目的效果。

4. 品質

海馬潛水300米如同前面提到擁有市面上潛水錶少見的雷雕陶瓷面盤，這點連水鬼也比不上，但是實際接觸過水鬼的人應該都會對它錶殼、鍊帶的觸感感到驚豔，手錶線條摸起來相當光滑、邊緣的倒角拋光一絲不苟，看起來品牌非常Care公差，當按壓水鬼的錶扣時也會出現飽滿的咔嗒聲，讓人可以放心手錶有牢牢固定在手腕上。

水鬼還有另一個令人非常滿意的地方在於單向旋轉錶圈的操作手感，它的一圈實際上分成120格，因此當佩戴者轉動錶圈時，也同樣會聽到美妙的咔嗒聲，轉動時有那種清晰明確的移動感。海馬潛水300米在這部分相對來說就顯得有較多的進步空間了，它在轉動錶圈時的手感比較沒有像水鬼般明快，因此水鬼在錶圈的細膩程度則有優於海馬潛水300米的表現。

5. 價格和行情

雖然文章開頭說到先不管價格，但真要入手時還是必需先現實地瞭解一下兩款錶目前的市場行情，鍊帶款的海馬潛水300米定價港幣4.5萬，在二手市場上還能找到低於定價的選擇，展現令人滿意的高CP值。至於水鬼基本上不可能用定價入手，而且黑水鬼的超定價程度幾乎可以買下2～3只海馬潛水300米，以這兩年的經驗推斷，這種行情短期內暫時也不會有太大的變化。所以乍看手錶的入手門檻，海馬潛水300米顯得親切許多，不過話說回來，一旦入手水鬼的話，可以確保它能保值好一段時間，甚至還會愈放愈值錢，這點海馬潛水300米就有點望塵莫及了。如果你是把收藏手錶視為一種投資，那麼多數人的建議應該都會傾向痛一次直上水鬼，不過如果你想花費相對低的代價獲得一款優質潛水錶，海馬潛水300米的規格也絕對不會讓人失望。

整體看下來，水鬼的悠久歷史和市場聲量讓它看起來和海馬潛水300米像是不同檔次的作品，不過後者在技術面的創新其實不容小覷，且兩款錶在外表設計方面的優點並不像市場行情般差異這麼大，至於在一些比較細部的品質表現上，水鬼在錶圈的手感上的確好過海馬潛水300米。但是說到CP值與保值性，兩者顯然又各有所長，因此光憑市場價格和知名度便武斷地說水鬼是比海馬潛水300米更優秀的手錶不盡正確，其實兩款錶都是市面上最多人想要的潛水錶名作，比較下來各有優缺點，實際上還要看每個人的需求以及注重的環節，這才能決定最後應該要入手的是水鬼還是海馬潛水300米。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士水鬼和歐米茄海馬潛水300米該怎麼選？5大關鍵點評比】