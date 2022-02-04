MONTBLANC萬寶龍｜3款UltraBlack系列限量手錶　演繹永恆時尚經典

MONTBLANC萬寶龍推出全新UltraBlack系列跨品類新品，延續品牌傳承並展現主要色彩的特性，於作品中演繹時尚優雅的風格和永恆經典的設計。

品牌自1906年創立以來，黑色一直是其主要的經典特色，早期以硬橡膠為製作書寫工具的主要材質，在1913年設計的雙色品牌標誌也選用了黑色。UltraBlack系列正是以黑色為特色的作品，產品橫跨皮件、書寫工具再到腕錶等領域，其中腕錶部分以1858系列為基礎，萬寶龍一口氣推出三款作品，每款都限量發行，它們的共通點便是以黑色作為主色調，賦予腕錶一股都會感十足的時尚個性。

此系列最受矚目的作品為1858 Geosphere世界時區UltraBlack腕錶限量款858，作為萬寶龍1858系列的招牌作品，其配備萬寶龍自製世界時區複雜功能，特色在於以兩個弧形南北半球旋轉地球，可在24小時內旋轉一圈來呈現世界時區功能，讓佩戴者能直接讀取不同時區的時間。

MONTBLANC 萬寶龍3款UltraBlack1858系列手錶一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1858 Geosphere UltraBlack腕錶採用黑色設計，搭配對比鮮明的灰色和白色元素，配備設計獨特的黑色塗層不鏽鋼錶殼，並以手工刷洗和拋光進行特別緞面處理，使每一只腕錶散發獨特的光澤。面盤上的教堂式指針、時標、羅盤指示和南北半球地球儀均塗覆白色SuperLumiNova®夜光塗層，使腕錶能在黑暗環境中發出亮光，閱讀時間輕鬆愉快。

這款腕錶為紀念攀登世界七大峰的挑戰，兩個地球儀以紅色圓點標示七大峰和白朗峰的位置。錶背中央鐫刻白朗峰圖案、兩把交叉的冰鎬和一個羅盤，圍繞這些圖案的是世界七大峰，即珠穆朗瑪峰、阿空加瓜山、迪納利山、吉力馬扎羅山、厄爾布魯斯峰、文森峰和查亞峰，細節蘊含探險家心中的偉大目標。

除了世界時區款式，1858系列UltraBlack腕錶尚有計時碼錶與二針款，功能從複雜、中階到入門，一次出齊。（MONTBLANC官網）

除了1858 Geosphere，UltraBlack系列尚有1858自動計時碼錶UltraBlack限量款1858以及1858自動腕錶UltraBlack限量款1858等兩款作品，它們雖然錶殼都保持不鏽鋼原色，但是萬寶龍針對錶圈、面盤及錶帶都帶入黑的意念，搭配時標與指針上的米黃色SuperLumiNova®夜光塗層，於黑色基調展現的現代感中讓腕錶散發隱約的懷舊精神，與萬寶龍的創作風格不謀而合。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：萬寶龍1858系列黑潮時尚來襲】