Rolex｜勞力士加價後二級手錶市場現驚人漲幅　熱門款行情飆新高

2022年1月1日起勞力士調整了全線產品的定價，至今大概快兩個禮拜的時間，一開始聽到他們要漲價大家應該都是心頭一驚、眉頭一皺，但冷靜想想後又覺得現在勞力士熱門錶的價格狂飆，就算定價變貴好像對市場價格也沒有太直接影響⋯⋯

而根據日本鐘錶媒體《Power Watch》觀察到最新的二級市場價格，他們發現勞力士定價調整後，似乎又再帶動部分款式新一波價格漲幅，因為邁入2022年差不多半個月的時間而已，有些熱門款的行情很快就有立即的回應和變化。

勞力士2022年1月起全面調整產品定價，其中熱門款漲幅平均可達10%左右。（Source：Rolex）

以Daytona 116500LN為例，這款錶目前在日本二級市場的價格要509萬日幣，與兩週前也就是2021年底相較，手錶身價又漲了78萬日幣！而且這還是鋼迪裡面人氣較普通的黑面，如果是白色熊貓面的116500LN，它目前的行情已經衝到570至580萬日幣的驚人程度。

短短兩週時間，116500LN的價格大漲78萬日幣，行情飆漲之快讓人措手不及。（Source：Rolex）

另外黑水鬼126610LN在當地市場也首度出現喊價超過200萬的情況，雖然漲幅沒有鋼迪誇張，但是突破200萬日幣對於這款錶來說也已經達到了另一個里程碑。《Power Watch》進一步追蹤包含116500LN和126610LN在內等11款日本最夯勞力士手錶，他們的定價在勞力士這次調整過後普遍都漲了10%左右，但如果把這10%拿去和二級市場部分款式的價格爆衝情況相較，好像又顯得無足輕重，有鑒於現在勞力士熱門錶都不可能讓人用定價就買得到，所以勞力士這波調整定價的策略跟台灣有點類似，只有在剛開始收到消息時大家關心一下，後來就有點慢慢歸於平淡，就是繼續看著二級市場價格升上去，好像對於定價變貴又更無感了點。

黑水鬼126610LN邁入2022年，市場價格正式站上200萬日幣大關，身價再創歷年新高。（IG@watchnaff ）

以下列出2022年在勞力士調整定價的前兩週時間內，日本國內最夯的11款勞力士手錶在二級市場上呈現怎麼樣的價格走勢（內含HKD價錢）：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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■Submariner Date 126610LN

兩週內價格變化：192萬日幣→211萬日幣（上漲19萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

兩週內價格變化：255萬日幣→268萬日幣（上漲13萬日幣）

■DeepSea 126660

兩週內價格變化：181萬日幣→182萬日幣（上漲1萬日幣）

■Daytona 116500LN（黑面）

兩週內價格變化：431萬日幣→509萬日幣（上漲78萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

兩週內價格變化：293萬日幣→328萬日幣（上漲35萬日幣）

■Explorer I 124270

兩週內價格變化：121萬日幣→128萬日幣（上漲7萬日幣）

■Explorer II 226570

兩週內價格變化：164萬日幣→164萬日幣

■Datejust 126200（36mm）

兩週內價格變化：98萬日幣→98萬日幣

■Yacht-Master 126622

兩週內價格變化：219萬日幣→220萬日幣（上漲1萬日幣）

■Milgauss 116400GV

兩週內價格變化：152萬日幣→165萬日幣（上漲13萬日幣）

■Air-King 116900

兩週內價格變化：106萬日幣→111萬日幣（上漲5萬日幣）

探二226570是勞力士熱門錶中少數未隨品牌調整定價而影響市場價格的款式，2022年的價格目前仍與2021年年底一致。（Source：Rolex）

這些勞力士熱門錶經過定價調整後，大致而言市場價格也都跟著變更高，只是其中有的漲得多、有的漲得少，甚至還有少數款式行情不變，從行情不變的Explorer II 226570和Datejust 126200可以看出，調整定價和二級市場行情不一定有直接關聯，價格之所以會再漲上去，和市場的供需與人氣可能更有關，像現在勞力士最炙手可熱的錶非鋼迪莫屬了，短短半個月內漲幅差到快20萬台幣，行情好到有點夢幻。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士調整定價近半個月 熱門款價格又有驚人波動】