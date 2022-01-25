TUDOR跟隨Rolex加價　帝舵Black Bay 12款熱門手錶新舊價格懶人包

2022年1月開始勞力士調整了旗下產品的定價，至於同集團的TUDOR帝舵也配合老大哥的腳步一起調整手錶價格，通常只要聽到品牌調價，那麼大多數情況只會調漲而已，偶爾會看到價格不變的情況已是幸運，若想要盼到調降價格那更是難上加難，所以帝舵2022年1月1日起的調價，可想而知多數產品的價格也是變貴些，就像現在民生用品萬物齊漲，連高級手錶這類的奢侈品也沒辦法自外於這股潮流，紛紛開始拉高標價牌上的數字。

對於勞力士手錶而言手錶定價的調漲參考價值不大，因為他們家熱門錶的市場行情已經晉升到更高的層次，就算定價貴個幾萬塊，對照市場行情動輒是定價兩、三倍起跳讓人愈來愈無感，當然定價變貴也可能會間接導致二級市場的價格又再漲上去就是了⋯⋯但是帝舵就比較不一樣，品牌的手錶人氣還沒有旺到可以像勞力士一樣讓人幾乎可以不管定價多少；一般來說帝舵手錶定價十幾萬，在入手難度以及入手價位都比勞力士親切超多，因此帝舵手錶定價變貴相對來說是會讓人在買錶時更有感的事，不過品牌也會衡量自己的產品定位與市場環境，同樣是調漲價格，帝舵由於定價相對較低，他們的價格變化也就沒有像勞力士般強烈。

TUDOR 2022年也跟上勞力士腳步調整旗下產品價格，其中Black Bay系列的價格變動最受錶迷矚目。（內含香港官方價格）（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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有關帝舵手錶的新價格，本次先以品牌最熱門的主力系列Black Bay為準，看看調漲價格前後手錶的漲幅表現。Black Bay系列2021年推出數款Fifty-Eight系列新作，另外也還有Black Bay Ceramic、Black Bay Chrono等新作登場，雖說它們推出都還不滿一年，但是帝舵這次也隨著全線產品調價而趁勢再調整一波前述新款的價格，其中只有Black Bay Fifty-Eight 18K價格不動，其他幾款則是分別調漲台幣3,000至3,500元，漲幅約在2%上下。

另外更早之前推出的款式方面，例如近年人氣扶搖直上的Black Bay 1958黑面或藍面價格皆調漲台幣3,500元，漲幅達到3%，而風格相當復古的Black Bay P01漲幅也有2.7%，然後平民版百事圈Black Bay GMT也漲了2.3%左右，而Black Bay家族中漲幅最高的要屬Black Bay S&G，可能是因為錶殼含有部分貴金屬的關係，因此這款錶的漲幅約4%，定價至少漲了台幣5,000至7,000元，以鍊帶款為例，漲價完後金額達到NT$172,000，以帝舵三針錶來說算是奢華等級了，至於BB人氣款調漲價格前後究竟差多少，以下一一列出給大家參考。（以下價格以台幣折算）

Black Bay Ceramic

調價前參考價：NT$ 150,500 調價後參考價：NT$ 153,500

Black Bay Fifty-Eight 18K

調價前參考價：NT$ 534,500 調價後參考價：NT$ 534,500

Black Bay Fifty-Eight 925

調價前參考價：NT$ 137,000 調價後參考價：NT$ 140,500

Black Bay Fifty-Eight Bronze

調價前參考價：NT$ 143,500 調價後參考價：NT$ 146,500

Black Bay Chrono

調價前參考價：NT$ 155,000（皮帶、織紋錶帶）、調價後參考價：NT$ 158,500（皮帶、織紋錶帶）

調價前參考價：NT$ 165,000（鍊帶）、調價後參考價：NT$ 168,500（鍊帶）

Black Bay P01

調價前參考價：NT$ 126,500 調價後參考價：NT$ 130,000

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Black Bay Fifty-Eight

調價前參考價：NT$ 106,500（皮帶、織紋錶帶）、調價後參考價：NT$ 110,000（皮帶、織紋錶帶）

調價前參考價：NT$ 116,500（鍊帶款）、調價後參考價：NT$ 120,000（鍊帶款）

Black Bay Bronze

調價前參考價：NT$ 131,500 調價後參考價：NT$ 135,000

Black Bay GMT

調價前參考價：NT$ 118,500（皮帶、織紋錶帶）、調價後參考價：NT$ 121,500（皮帶、織紋錶帶）

調價前參考價：NT$ 128,500（鍊帶）、調價後參考價：NT$ 131,500（鍊帶）

Black Bay S&G

調價前參考價：NT$ 126,500（皮帶、織紋錶帶）、調價後參考價：NT$ 131,500（皮帶、織紋錶帶）

調價前參考價：NT$ 165,000（鍊帶） （香港官網價錢：）、調價後參考價：NT$ 172,000（鍊帶）

Black Bay Steel

調價前參考價：NT$ 113,500（皮帶、織紋錶帶）、調價後參考價：NT$ 116,500（皮帶、織紋錶帶）

調價前參考價：NT$ 123,500（鍊帶） 、調價後參考價：NT$ 126,500（鍊帶）

Black Bay（41mm）

調價前參考價：NT$ 110,000（皮帶、織紋錶帶）、調價後參考價：NT$ 113,500（皮帶、織紋錶帶）

調價前參考價：NT$ 120,000（鍊帶） 、調價後參考價：NT$ 123,500（鍊帶）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵2022年Black Bay系列熱門款新價格一次看】