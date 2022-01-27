百達翡麗Aquanaut 5968身價格暴漲！3款手錶溢價率幾乎全破200%

PATEK PHILIPPE百達翡麗的Nautilus系列基本款5711/1A現在已經成為錶界的一個活傳奇了，原本一款錶王入門的鋼殼運動錶，卻被市場不斷湧入的需求拱到一種求遠過於供的境界，導致手錶入手難度爆高、市場價高爆衝；當金鷹5711/1A已經難買到一個極致，身價也還在不斷上漲的時期，不少收藏家如果暫時追不到這款錶，也會開始把目光轉往品牌旗下其他款式，其中Aquanaut計時碼錶5968也是這波運動錶風潮下的另一個受益者，它們現在的熱度雖然不如金鷹5711/1A，但是手錶的行情也是非常可觀。

提到Aquanaut 5968，這款錶最先是在2018年亮相的，當年它頂著Aquanaut系列首款計時碼錶的頭銜，加上又是不鏽鋼錶殼，一登場就讓人眼睛一亮。原本5968A的行情都保持得不錯，想入手還是有一定難度，但是整體來說還是比金鷹5711/1A好買，直到2021年PP再加碼一口氣新增兩款白金錶殼的5968（一款為綠面搭配綠色膠帶、另一款則是藍面搭配藍色膠帶）後，情況就變得有點不一樣了⋯⋯

PATEK PHILIPPE百達翡麗 Aquanaut計時碼錶 5968系列手錶及行情一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

白金款的Aquanaut 5968G上市後，不鏽鋼款的5968A並沒有隨之停產，反而是維持兩種材質並行，結果兩種材質不但沒有產生排擠情況，反而是大家一起旺上加旺，打從5968G出現後，5968A的市場價格就開始產生明顯的成長，它現階段的歐羅定價為49,930，但現在想買大約要花到179,900歐羅才比較有機會，溢價率是非常誇張的263%。

至於2021年才發表的兩款5968G並沒有因為是貴金屬錶殼、定價相對更高端就減弱收藏家想要入手的決心，兩款5968G的歐羅定價為61,190，但現在普遍的市場行情則在182,500歐羅以上，尤其綠面的身價更突破了20萬歐羅，足足超過定價三倍以上，溢價率也將近240%之多；相較之下藍面5968G的溢價率則是還沒衝破200%，但它現在的行情182,500歐羅也快要比定價高三倍了，炙手可熱的程度也不是一般水準。

從三款5968的行情可以發現一些有趣的現象，包括市場現在對綠色面盤的接受度很高，熱門度冠居系列中的計時碼錶型號，所以收藏家願意花超過20萬歐羅入手5968G。再來就是原本定價差11,000多歐羅的白金款和不鏽鋼款5968，目前藍面的5968G和，不鏽鋼款的5968A實際市場價格卻相差無幾，再次證明大品牌某些熱門錶的確會出現所謂「金不如鋼」的現象，但這也隨之產生一個問題，假設你今天有500多萬台幣預算可以買錶，你會想買白金的5968還是不鏽鋼的5968呢？

同場加映：PATEK PHILIPPE｜百達翡麗4款全新Aquanaut水鬼腕錶 女士也有份（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 23

同場加映：Rolex手錶2022最新價格懶人包 Daytona、綠水鬼20款勞力士一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP Aquanaut計時碼錶5968溢價率幾乎都破200% 目前價格最高的是這款】