Patek Philippe將於2月起調整手錶價格　百達翡麗5711/1A或成絕響

邁入2022年一波未平一波又起。不過我們不是要談新冠疫情的變異株危機又在蠢蠢欲動的事，而是指高級手錶的調整價格這回事。

很多人都知道勞力士已經在2022年1月1日起調整了旗下全系列產品的價格，其中我們熟知的熱門款如水鬼、Daytona和GMT-Master II等，目前的定價都比前兩年要更貴一些，而就像現在不管吃、喝、休閒等行業全都漲的情況，鐘錶業的漲價現象也不會只有勞力士一家而已；根據外媒報導，他們已經收到消息，接下來錶王PATEK PHILIPPE百達翡麗也準備在2022年2月1日調整旗下產品價格，而當外媒直接向品牌求證後，品牌也大方證實了調價的傳聞，只是一如勞力士一樣，其他細節只有到2月1日凌晨0時起才會見分曉。

英國媒體WatchPro率先揭露百達翡麗英國地區即將調整手錶定價的消息。（圖片資料：WatchPro網站截圖）

現在鐘錶市場對於PP和勞力士等大品牌的熱門錶的需求不斷提高，即使這些品牌們近年沒有趁著手錶氣勢正旺大調特調產品售價；以勞力士來說，他們這次全線調整價格已經是2019年以來首見的情形，也就是新錶雖然定價慢慢有漲，但不會一下就飆升太多。

百達翡麗預計在2022年2月1日起調整旗下手錶產品價格，屆時有些款式可能也會面臨下架停產的命運。（圖片資料：Patek Philippe官網）

相反地，二級市場的價格漲幅就沒有像原廠這麼客氣了，像有的人就會說勞力士漲價歸漲價，但對消費者的影響可能不大，因為二級市場的價格早就回不去了。以勞力士Daytona 116500LN為例，它漲價前的價格是HK$102,400，漲價後變為HK$113,000，一來一往差個1萬好像也不算少，不過放眼現在二級市場，白面的116500LN價格已經喊到33萬以上，因此你說定價多個1萬，對於二級市場實際的價格影響程度似乎也沒有想像中大，原則上現在也沒人能以定價的數字入手這些熱門錶，定價調或不調對二級市場價格的衝擊也就不是那麼具關鍵效果了。

5711/1A已經到了改朝換代的階段，之後PP調價後，這款錶可能也將消失在品牌官網上。（圖片資料：Patek Philippe官網）

話說回即將漲價的PP，他們家的情況跟勞力士一樣，以Aquanaut系列的熱門基本款5167A為例，它目前的定價是HK$155,300，可是從現在這款錶的市場價格已經喊到50多萬的情況看來，就算PP一口氣把定價漲了3萬（這只是假設，非實際調整結果），二級市場的價格還是高掛在那，不會因為定價調漲就出現立即的變化，所以乍聽百達翡麗要漲價這件事雖然也是有點驚訝，但當冷靜下來後，這些熱門款現在的定價真的就是參考用居多，與實際的市場價格還是有著不小的落差。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒預告百達翡麗2022年2月起將調整手錶定價】