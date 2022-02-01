Rolex｜勞力士水鬼手錶2022價格懶人包　3款Submariner漲幅達10%

2022年1月1日起ROLEX勞力士睽違兩年再度進行全線產品的定價調整動作，因此目前如果前往品牌官網查找各系列手錶款式，會發現上頭顯示的價格都已經和2021年不同了（不過也有少部分手錶定價沒變就是了）。

其中大家最關注的莫過於品牌人氣系列Submariner水鬼在調價後的新價如何？以水鬼在市場上炙手可熱的程度，很難保持樂觀認為勞力士暫時不會去調整它們的定價，雖然說水鬼系列也才剛在2020年9月改款變動過一次價錢，但是品牌畢竟也按兵不動了一年多，因此邁入2022年，水鬼系列果不其然也跟著勞力士這次的全線調價策略再度改變價格，而且還是全系列都漲價！

2022年勞力士水鬼系列價格懶人包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在現今的水鬼家族裡，依照錶殼材質約略可以分為不鏽鋼、金鋼以及貴金屬等三大類，其中這次漲幅最大的要屬人氣與買氣也都最旺的不鏽鋼款式，包括無曆黑水鬼124060、黑水鬼126610LN和綠水鬼126610LV價格至少都漲超過NT$ 28,000元甚至達到NT$ 3萬以上，因此三款錶的漲幅都超過10%。

至於像是126613LN、126613LB這種半金錶殼的款式，它們的價格都漲NT$ 14,000元反而是系列中調價較少的款式。而像黃金、白金款式如126618LN或126619LB雖然價格少說都漲了NT$ 31,500以上，不過漲幅2%相較於半金款乃至不鏽鋼款也都顯得比較客氣些。看起來漲得最有感的還是三款鋼殼水鬼，尤其綠水鬼現在已經漲破NT$ 35萬關卡，若跟2019年那時相比，前代綠水鬼116610LV的定價NT$ 299,500還沒超過3字頭，如今已經有一種回不去的惆悵感，就連現在最入門的124060定價都逼近台幣30萬大關了，造成水鬼系列入手門檻跟著近年的物價上漲潮愈拉愈高。以下直接帶你瞭解Submariner各款式的最新定價資訊。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Hot! 勞力士水鬼2022最新價格懶人包】