【Rolex】Daytona賽道打造無數速度紀錄　24小時耐力賽60周年回顧

【Rolex/ 勞力士/ Daytona】每年的1月尾或2月頭,都會舉辦賽車迷引頸以待的勞力士地通拿24小時耐力賽(Rolex 24 At Daytona),今年的比賽在1月29至30日舉行,在這別具里程碑意義的一年,比賽走到第60個周年,也是Rolex冠名贊助的30個年頭。

2021年Rolex 24 At Daytona(©Rolex/Jensen Larson)

多年來比賽曾經出現過幾個贊助商,自1992年開始就由勞力士擔當冠名贊助商直到今天,而且勝出者都會贏得一枚Daytona手錶可真吸引。至於Rolex 24 At Daytona這個比賽亦甚具挑戰,顧名思義是要駕駛24小時,當中晚間駕駛時間長達12小時,對於車手及其背後的團隊都是一個重大的挑戰,所以每屆都會吸引到全球最頂尖的車手前來參與,同時考驗車手與車隊的技術與精神力。尤其是車手的眼皮要努力避免與夜幕一同垂下,往往因為疲倦而犯下微小錯誤就無可挽回。

©Rolex/Stephan Cooper

Rolex 24 At Daytona與另一個耐力賽24 Hours of Le Mans齊名,並與12 Hours of Sebring並列為國際耐力賽的「三冠賽」。比賽在5.73公里的高傾斜跑道連續駕駛24小時,當比賽完結時即等於完成了4,360公里的路程,但別以為如此長的路程會拉遠車手間的差距,往往在比賽結束的一刻車隊之間只差數秒,史上頭2名最接近的賽果甚至只有0.167秒,是在2009年發生的。

©Rolex

Daytona賽道是挑戰速度的象徵,這條賽道曾經出現過14項陸上速度記錄,當中最著名的有被譽為「速度之王」的Sir Malcolm Campbell在此創造了5項世界陸地速度紀錄,亦都是憑其戰車「藍鳥」所打造出來的,最快的紀錄是1935年創造了時速445公里的傳奇,創下這些紀錄時,他手上亦裝備著勞力士的手錶。其實勞力士早在50年代已經支持著Daytona賽道上舉行的賽車活動,眾所周知名錶Daytona也是以此來命名。

1955年的Daytona沙灘 ©ISC Archives via Getty Images

這個位於美國佛羅里達州的Daytona沙灘於1936年開始成為賽道,據說在美國禁酒令時期販售私酒的商人為了逃避政府官員,往往會把座駕改裝、增大馬力有助逃跑,及後他們更加互相競技,鬥速度與技術,而第一場的比賽就正是在Daytona沙灘舉行,及後引來了各方的賽手好手,慢慢發展為世界賽車中心。為了避免沙灘因為老化而不能使用,在50年代NASCAR的創辦人William France決定要在沙灘創建出一條跑道來,在1959年「Daytona International Speedway」落成,引來了賽車相關的機構到來設總部。自此之後這條賽道的特色就是能夠跑出最快的速度而聞名,彎道傾側度與高度都經過精心設計成過彎都不用減速又不會飛出賽道外。

電影《Winning》中Paul Newman飾演車手(圖片來源:Phillips)

這枚「熊貓面」、「Paul Newman」Daytona以1.4億港元拍賣成交。(圖片來源:Forbes)

刻上「Drive Carefully Me」,是Paul Newman妻子Joanne Woodward送給他的禮物。(圖片來源:Phillips)

至於勞力士的Daytona,原來最初並非以此為名,這個系列早在50年代就面世,「Cosmograph」才是其本名,不過當時還是在測試階段,直到1963年正式推出,並在1964年將Daytona之名刻在錶盤之上。說到Daytona就不得不提Paul Newman,他本來是一名奧斯卡得獎演員,於1969年飾演電影《Winning》中的車手,雖然步入中年卻對賽車著迷,於是在1972年成為了正式的車手。他首次參與Rolex 24 At Daytona時獲得第五,及後在24 Hours of Le Mans中得到第2名,直到1995年已經70歲的他卻在Rolex 24 At Daytona的GTS-1組別中勝出,並贏得一枚Daytona,不過他卻將之捐贈出去。至於傳說中的「熊貓面」、「Paul Newman」Daytona,其實是其妻子送給他的,錶底更刻上「Drive Carefully Me」的字樣。

勞力士代言人Tom Kristensen曾奪得九次勒芒24小時耐力賽冠軍,是奪冠次數最多的車手。綽號為「Mr. Le Mans」©Rolex/Alexandre de Brabant