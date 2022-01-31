H. Moser & Cie.聯乘本地高訂男裝　限量極黑新作日全蝕吸光錶盤

腕錶是品味的象徵，亦都是男士們日常佩戴穿搭的必備元素，如果腕錶的設計本身就融入男裝西服元素會帶來怎樣的驚喜？向來以創新精神與簡約設計而聞名的H. Moser & Cie.相信大家都不會感到陌生，是次與本地高訂男裝品牌The Armoury聯手，將一款全球限量28枚的「極黑」佳作呈現結大家。

圖片來源：H. Moser & Cie.

是次由兩個品牌共同發布的勇創者小秒針Total Eclipse腕錶，不論是其名稱、稀有程度以及外觀特色都充滿神秘氣息。受到日全蝕的啟發，錶盤採用了極黑Vantablack®塗層，令到腕錶化為日全蝕，「太陽」隱身在月亮後面，與日冕般明亮的內錶圈形成鮮明對比。Vantablack®錶盤黑如黑洞，因為能夠吸收99.965%的光線，打造出真正意義上的黑。

圖片來源：H. Moser & Cie.

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The Armoury是由Mark Cho與Alan See於2010年創立，品牌崇尚設計、工匠技藝與個人風格，以經典剪裁為原點，客製出獨一無二的作品。原來早在2019年兩個品牌就已結緣，Mark Cho與H. Moser & Cie.的CEO Edouard Meylan在紐約相見，由於兩者對於服裝和腕錶都非常熱衷就萌生出合作的想法。Mark Cho特別著迷於H. Moser & Cie.的煙燻錶盤和Vantablack®錶盤，但相比之下更熱愛後者，而且他希望打造一枚小錶徑的作品，低調隱密，但稍微注意就會引發出深沉複雜的內涵。

圖片來源：H. Moser & Cie.

勇創者小秒針Total Eclipse腕錶時針與分針末端帶有圓環，呈現出重要的寶璣指針風格，每個細節都回溯對於極致優雅的追求，並將現代感結合古典風格。38毫米的直徑是完美的平衡，Edouard Meylan覺得小直徑的復古錶很受歡迎，但也因市場而異，亦正是品牌努力不追隨潮流而是創造潮流的原因。品牌選用最小巧精緻的手動上鍊HMC 327機芯，偏心小秒針位於6點鐘位置，令人聯想到懷錶的風格。

圖片來源：H. Moser & Cie.

是次的Vantablack®錶盤相信會是焦點所在，原來Vantablack®非常敏感，由碳奈米組成，一碰就會損壞。所以必須開發新工藝和新工具才能使用這種高科技材料。是次終於成功在錶盤上設置了時標，是一項重要的成就，也是品牌以前從未做過的事情，足足花了2年時間才找到解決方案。熟悉品牌的朋友會知道，品牌擅長極簡設計，可能會好奇怎麼每次都能在眾多極簡設計的腕錶中找到獨特的風格？Edouard Meylan指出，品牌的某些元素非常標誌性，例如fumé和是次的Vantablack®錶盤，或是一些錶殼形狀，每個新的創作都試圖帶來一些新的、不同的東西，以創新和重塑自我，卻永遠都會回歸本源，忠於品牌的DNA和歷史。

圖片來源：H. Moser & Cie.

最後，是次與高訂服裝品牌合作，新作當然非常適合配搭正裝，而且極黑的本色可以與任何顏色搭配，靈活度非常高。勇創者小秒針Total Eclipse腕錶有兩種版本：不鏽鋼款以及不鏽鋼配紅金款，各限量28枚，腕錶搭配的黑色小牛皮錶帶則由The Armoury設計製造，結合兩種不同皮革紋理，提升優雅氣質。兩款作品的建議零售價皆為199,000港元，在The Armoury的紐約與香港的分店、以及雙方品牌的線上銷售平台展售。