Rolex GMT-Master II最新價格懶人包　勞力士百事、藍黑圈漲逾1成

2022年開始勞力士全系列手錶的定價都調整過了，其中大多數價格都是往上調，只有很少數是維持不變。繼先前我們曾觀察過品牌超人氣的Submariner水鬼系列調價前後的變化後，這次緊接要聚焦的是另一個人氣系列GMT-Master II。

GMT-Master II系列經過 2018 - 2019 連兩年推出新改款後，2020 - 2021 年便顯得相對沉默一些，即使如此，勞力士在去年還是悄悄帶了新驚喜，那就是在既有的126710BLNR和126710BLRO兩款型號中，再延伸出搭配三板帶的版本，打破原先我們以為勞力士希望在GMT-Master II系列建立起不鏽鋼錶殼搭五珠帶、金鋼、K金錶殼搭三板帶的模式，讓想要入手藍黑圈或百事圈的人，可以進一步在五珠帶和三板帶中做選擇，不過由此一來也造成同款錶，因為搭配錶帶設計不同，所以定價也會有兩種的情況。

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跨入2022年後定價重新調整的GMT-Master II全部系列手錶價格都往上漲，這點跟水鬼系列一樣，至於系列這次漲價漲得最有感的沒有意外就是最多人喜歡的126710BLNR和126710BLRO，兩款無論五珠帶或三板帶的定價皆比2021年一口氣上調台幣34,500之多，兩者的漲幅分別高達11%和10.7%！

跟水鬼家族的不鏽鋼款式一樣都漲很大。不過除了鋼殼的藍黑圈和百事圈以外，其他GMT-Master II系列手錶的漲幅大致落在2.7%左右，其中只有隕石面的126719BLRO-0002漲幅稍高達4.2%，純粹以定價數字比較，隕石面在新的一年要多花台幣56,000才買得到。此外系列中唯一的金鋼款式——沙士圈126711CHNR雖然定價這次「只」多漲台幣14,000看起來好像還好，但是原本它的定價已經達到台幣49萬多，經過這次一漲之後也正式確定跨過50萬門檻，帳面上看起來的感覺會有從4字頭跳5字頭的微妙差異。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士百事圈、藍黑圈等GMT-Master II 2022最新價格懶人包】