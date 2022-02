HUBLOT｜宇舶奶茶色陶瓷手錶唯美又顯白　玫瑰金配鑽石錶圈超吸睛

近年常在街頭看到潮男潮女身上流行穿搭杏色單品,講到杏色似乎有點陌生,若講「奶茶色」大家應該就不陌生了吧。不過一般高級手錶比較難以和奶茶色搭上線,或許有些皮錶帶會出現類似的色調,不過那並不算常見的錶帶顏色,因此當我們一看到HUBLOT宇舶最近新出的Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽錶時,會感到眼睛一亮就是這個原因,因為品牌研發彩色陶瓷材質又有了新成果,這次他們家竟然推出奶茶色調的陶瓷殼,溫潤柔和的視感讓人一眼看到就有戀愛的感覺。

Spirit of Big Bang原本就有粉紅陶瓷和粉藍陶瓷這些更容易吸引女性目光的彩色陶瓷錶殼作品,上年尾宇舶延續相同的創意概念,大膽調配出杏色陶瓷殼,並將之應用在錶殼39mm的Spirit of Big Bang三針款上。Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽錶分別有錶圈搭配鈦金屬或皇金兩種版本,它們的錶圈都鑲上50顆美鑽,如此一來等於手錶的錶殼集結了奶茶色陶瓷、金屬加上鑽石等魅力元素,由此塑造出手錶讓人驚豔的第一印象。

Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽石手錶介紹及價錢一覽。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 4

為了呼應錶殼的奶茶色,宇舶選擇替手錶搭配表面與錶殼同色調的鱷魚皮錶帶,錶帶並非完全皮質,而是還跟白色橡膠融合,一方面能夠提供夠舒適的佩戴感受,同時也可以降低錶帶外觀若採白色調會容易弄髒的疑慮。

延續錶殼與錶帶的色彩,Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽錶的面盤同樣也是採用讓人有暖心甜蜜感的杏色,至於面盤的顯時主要元素包括時標與指針等則都有塗覆夜光物料,這點則保留了品牌手錶招牌的陽光運動風格,就算是女性風格較鮮明的作品,其清楚顯時的設計依舊不變,讓佩戴者閱讀時間不受環境明暗的限制。

對於女性而言,採用陶瓷製作的錶殼還有幾點具有關鍵吸引力的優點,包括它的耐磨損、抗刮效果與親膚抗敏性等等,一來可以讓手錶外觀常保簡潔亮麗,同時長時間佩戴在手上也不會造成手部的不適,再加上奶茶色外觀還有可以讓膚色顯白的隱藏版效果,Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽錶獨特又出眾的外型看來將掀起不遜於先前粉紅陶瓷和粉藍陶瓷款式市場話題,成為愛錶女性近期聚焦的新目標。

同場加映:HUBLOT村上隆推出「微笑之花」2.0 七彩寶石花瓣手錶售近80萬(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 7

同場加映:Rolex手錶2022最新價格懶人包 Daytona、綠水鬼20款勞力士一次看(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 18

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:宇舶彩色陶瓷錶殼又見新創意 時尚奶茶色吸引市場目光】