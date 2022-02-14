TAG Heuer智能腕錶新作機械、優雅設計　支援更多運動加健身指導

將奢華與智能腕錶合而為一，瑞士品牌TAG Heuer早在2015年已成為業界的先驅，品牌的技術與日俱增，今天又迎來新一代作品，進一步將優雅和實用的運動功能結合。

圖片來源：TAG Heuer

是次推出兩款Connected智能腕錶特別支持體育活動、支援Wellness健康應用程式，有著可以持續更新的數碼生態系統，還配備優雅的經典計時錶盤。新一代的TAG Heuer Connected Calibre E4迎合用戶的多元化生活，從商務、體育活動、高貴雅致的晚餐都能夠顧及。

圖片來源：TAG Heuer

兩款新作分為45毫米及42毫米型號，45毫米錶款揉合運動設計與傳統高級時計氣息，配有堅固的陶瓷錶圈，是為重新設計之作。與前作相比，外觀增加了流暢感，直徑較大的錶冠標誌性，輕鬆用指尖即可調節和使用。品牌160年的製錶歷史向來出產良多的高端機械腕錶，所以是次特別設計得更有機械質感。

圖片來源：TAG Heuer

至於42毫米錶款則著重流線型優雅設計，搭配更纖薄的錶殼、符合人體工學的精鋼按鈕、纖薄錶圈以及貫徹整個設計的錶鏈，可謂是窩心地照顧所有用家出席大小活動、辦公或進行運動。兩款作品皆可因應裝扮自由配搭錶帶，包括皮革錶帶、精鋼錶鏈、以至有不同顏色選擇的橡膠錶帶。

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喜歡Connected的朋友，大多都深受到其多變又精緻的錶盤所吸引，新作當然在錶盤以及配備的功能上下了功夫。包括沿襲自TAG Heuer豐富製錶傳統的錶盤，亦設有生動的藝術動畫，嶄新「Riverside」錶盤上的動畫呈現沉浸式、富有未來感的時間流逝效果，而新型「Wellness」錶盤則可以提供相關運動鍛鍊資訊，實時顯示配戴者心率及當日步數。TAG Heuer Sports運動應用程式也經過改良，現可追踪游泳、踏單車、打高爾夫球、跑步（室內和室外）和步行等方面的表現。近年健身愈是普及，所以品牌也在今年研發出全新的健身指導功能，螢幕上的動畫會引導用家進行鍛煉，還可個人自訂設定，方便在無需帶備手機都可使用。