傳Rolex綠金迪Daytona手錶年內停產　二級市場瘋漲2成炒至過百萬

勞力士Daytona系列人氣最夯的款式非不鏽鋼錶殼的116500LN莫屬，不過在系列中有部分貴金屬款式的行情也是不斷攀升到相當驚人的地步，這裡要說的就是黃金錶殼搭配綠色面盤的116508（綠金迪），這款錶在2021年品牌還沒調整定價前的價格為36,650美金，但是大概在2021年8月左右，它的行情就已經衝高到84,000美金的高點；結果距離現在將近半年以後，綠金迪市場價格又出現什麼樣的變化呢？

答案是還沒漲完。國外媒體Watchanalytics觀察到綠金迪邁入2022年以後價格上漲的幅度讓人看傻了眼，比起2021年底的差距達到20%以上，以歐元報價而言，綠金迪的行情在2022年1月後開始突破10萬歐元大關，最近幾天的報價甚至又更逼近12萬歐元之高。

勞力士綠金迪邁入2022年後價格不止上漲，還漲得很兇，目前行情已經超過10萬歐元以上。（IG@watchanalytics）

是什麼原因讓綠金迪在2022年開始不滿兩個月時間就一路漲了又漲，Watchanalytics分析到由於2022年距離116508這款型號問世也過了6年時間，網傳綠金迪可能會在今年停產——同樣的價格上漲情況在2021年的W&W錶展前夕也讓人有似曾相識的感覺，當時也是因為勞力士新品尚未正式發佈，網路上同樣有些對於綠金迪是否會面臨停產改款命運的耳語流出，導致市場在那段時間大幅提升想要入手這款錶的慾望，因而直接反映在手錶市場價格飛漲的現象上。

Watchanalytics還整理了一份綠金迪推出後隔年到目前以來的價格走勢圖，從圖中可以看到這款錶的定價在五年間的變化還滿平穩的，但是它的市場價格反而是打從2019年以後就開始一路爆衝，行情從不到4萬歐元，在短短三年間翻了超過一倍，達到現在超過10萬甚至有接近12萬歐元的水準。

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如果將綠金迪每年市場價格的變化算出一個平均值，那麼這款錶的價值大概每年會上升25.6%，可是讓人有點難以想像的是，2022年才剛開始一個多月，綠金迪的身價就又再增長約24%以上。目前距離今年的W&W錶展還有一段時間，也就是綠金迪「可能」停產的傳聞還可以再發酵超過一個半月的時間，這段期間內手錶的市場價格還有可能又被推高上去，也就是原本一只定價HKD 293,300的名貴手錶，現在市場的實際價格已經上看過100萬港幣，想要入手的人想必會感覺怎麼距離愈來愈遠，不知道再過幾個月等勞力士新品正式發表後，綠金迪的行情會出現怎麼樣的變化，會不會終於漲到了極限開始往下走呢？大家就繼續耐心看下去囉。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士綠金迪2022年可能停產？才一個月市場行情就大漲超過20%】