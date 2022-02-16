傳Rolex綠金迪Daytona手錶年內停產 二級市場瘋漲2成炒至過百萬
/ 2022.02.16
答案是還沒漲完。國外媒體Watchanalytics觀察到綠金迪邁入2022年以後價格上漲的幅度讓人看傻了眼，比起2021年底的差距達到20%以上，以歐元報價而言，綠金迪的行情在2022年1月後開始突破10萬歐元大關，最近幾天的報價甚至又更逼近12萬歐元之高。
勞力士綠金迪邁入2022年後價格不止上漲，還漲得很兇，目前行情已經超過10萬歐元以上。（IG@watchanalytics）
是什麼原因讓綠金迪在2022年開始不滿兩個月時間就一路漲了又漲，Watchanalytics分析到由於2022年距離116508這款型號問世也過了6年時間，網傳綠金迪可能會在今年停產——同樣的價格上漲情況在2021年的W&W錶展前夕也讓人有似曾相識的感覺，當時也是因為勞力士新品尚未正式發佈，網路上同樣有些對於綠金迪是否會面臨停產改款命運的耳語流出，導致市場在那段時間大幅提升想要入手這款錶的慾望，因而直接反映在手錶市場價格飛漲的現象上。
Watchanalytics還整理了一份綠金迪推出後隔年到目前以來的價格走勢圖，從圖中可以看到這款錶的定價在五年間的變化還滿平穩的，但是它的市場價格反而是打從2019年以後就開始一路爆衝，行情從不到4萬歐元，在短短三年間翻了超過一倍，達到現在超過10萬甚至有接近12萬歐元的水準。
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如果將綠金迪每年市場價格的變化算出一個平均值，那麼這款錶的價值大概每年會上升25.6%，可是讓人有點難以想像的是，2022年才剛開始一個多月，綠金迪的身價就又再增長約24%以上。目前距離今年的W&W錶展還有一段時間，也就是綠金迪「可能」停產的傳聞還可以再發酵超過一個半月的時間，這段期間內手錶的市場價格還有可能又被推高上去，也就是原本一只定價HKD 293,300的名貴手錶，現在市場的實際價格已經上看過100萬港幣，想要入手的人想必會感覺怎麼距離愈來愈遠，不知道再過幾個月等勞力士新品正式發表後，綠金迪的行情會出現怎麼樣的變化，會不會終於漲到了極限開始往下走呢？大家就繼續耐心看下去囉。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士綠金迪2022年可能停產？才一個月市場行情就大漲超過20%】