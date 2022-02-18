2022勞力士新手錶預測　水鬼、Daytona、GMT-Master II都有新作？

2022年的Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展預計將在2022年3月30日至4月5日登場，看到「錶展」這個關鍵字代表到時又有新錶可賞了，而在預計將要參展的將近40個手錶品牌中，大家最期待的應該就是ROLEX勞力士新錶了吧。

目前距離錶展大概還有兩個月左右的時間，依照過去慣例，市場對於勞力士新錶總喜歡來個不負責預測；在提到預測內容之前要先澄清一下，這些消息絕對不可能出自官方之口，所以可信度高不高就交給各位自行判斷，但是之所以會出現在預測內容中，往往也和市場上傳出的一些風吹草動有關，通常也不會是毫無根據的白日夢就對了。

根據國外鐘錶媒體WATCHANALYTICS的意見，他們直接提出了一些有關勞力士2022年新錶的想法，以下就來一款一款點名這些有可能會成為勞力士今年新錶的候選名單。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白面鋼殼Daytona，錶徑也可能加大到42mm。鋼殼的Daytona對市場來說絕對是多多益善，推出不鏽鋼錶圈的款式會帶點復古風，但好像有點和目前品牌採用陶瓷圈的趨勢唱反調。

2. 錶徑41mm的綠面綠水鬼可能復出，但是這會衍生兩個問題，一是原本黑面126610LV的存在會略顯尷尬，勞力士應該不太會採取保留兩款綠水鬼並行的方式。另一個問題是如果真的出了新款41mm綠面綠水鬼，那麼對於已經停產的上一代116610LV市場行情也可能產生排擠效應。

3. 永恆玫瑰金藍水鬼。水鬼系列現在貴金屬款只有黃金和白金，有沒有可能出現永恆玫瑰金款呢？

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4. 綠針GMT-Master II回歸。2021勞力士有點令人傻眼地帶回三板帶的鋼殼百事圈和藍黑圈，既然現在五珠帶和三板帶的屬性不一定跟錶殼材質有關，那麼幫曾經很受歡迎的黑面綠針GMT-Master II配上五珠帶重出一次好像也是可行之路。

5. 藍面永恆玫瑰金Day-Date。有鑒於勞力士為了慶祝Day-Date問世60週年時推出的永恒玫瑰金綠面款228235現在行情大好，品牌如果在相同錶殼材質基礎上再追加藍面版本，可能可以獲得一些原本想入手綠面收藏家的青睞。

以上這些推測似乎比較偏向既有款式的改款，反倒是對於江湖盛傳極有可能停產的Milgauss 116400GV和Air-King 116900沒有特別交代或許會出現的接班款式，看起來可能性似乎還好，但是外媒特別做了以上這些預測款是的假想圖，看起來還挺有模有樣的，如果可以成真的話市場絕對樂觀其成。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022勞力士新款預測 水鬼、Daytona、GMT-Master II可能出現這些新作】