勞力士OP綠松石面受PPxTIFFANY帶動 　身價升破25萬冷門色亦漲價

僅僅距今約兩個月前，百達翡麗發表他們用來慶祝與TIFFANY & Co.合作170週年的紀念錶5711/1A-018，由於手錶面盤換上對於PP而言很罕見的TIFFANY藍色，使得市場上有許多收藏家看到都為之瘋迷，但是這也反映出僧多粥少的情況，因為手錶僅限量170只，相較全球想要的人數量遠遠不及，所以也造成市場上一波TIFFANY藍面手錶風潮，也就是既然無緣5711/1A-018，那就尋找具有類似面盤顏色的產品當作備案，結果意外造就各家TIFFANY藍面手錶行情也跟著PP x TIFFANY金鷹5711一起升天的現象。

其中最大受益者要屬原本也就很熱門的勞力士Oyster Perpetual綠松石面款式，包括41mm和36mm都在這波熱潮中出現明顯價格漲幅，甚至又再帶動整個OP系列彩色漆面的聲勢，從2021年12月跨到2022年1月，現在勞力士這系列作品的身價又再往上提高一段水準。

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根據國外媒體WATCHANALYTICS的觀察，41mm的OP綠松石面現在行情已經衝破3萬歐羅，對照它的定價（5,850歐羅），也就是手錶的溢價率已經拉高到超過400%的神扯境界，而且不知道是不是綠松石面突然又變更搶手的關係，這也讓其他OP彩色漆面的行情也一起被墊高上去，就連原本在勞力士推出五種彩色漆面中，市場需求度最低的粉紅色面盤（只有36mm以下才有這種顏色的漆面），現在的行情比起一年前也大幅提升。

如果單單從市場價格作為基礎，那麼目前OP彩色漆面款式的人氣排序分別是綠松石色、珊瑚紅色、黃色、綠色與粉紅色，其中綠色和粉紅色的溢價率是相對少的，但是最起碼也有158%的水準，至於珊瑚紅色和黃色雖然沒有像綠松石色那麼誇張的溢價率，但也分別都在238%以上，想入手同樣不簡單。

41mm OP彩色漆面的行情全面更上層樓，那麼小一點的36mm呢？WATCHANALYTICS發現這個尺寸裡面最夯的顏色還是不出綠松石色，定價較低的它打從2021年1月以來的價格行情走勢和41mm的綠松石面類似，不過36mm的搶手度畢竟不如41mm，因此現在36mm的綠松石面雖然已經達到超過2萬歐羅的價格巔峰、溢價率也有281%，不過比起41mm綠松石面還是略顯遜色。

以往較不受市場青睞的勞力士Oyster Perpetual系列，自從品牌新增彩色漆面後，就一路助長手錶的行情往上攀升，甚至連PPxTIFFANY金鷹5711登場也都意外助長其行情更上層樓。（Rolex官網）

看著Oyster Perpetual從勞力士旗下較為冷門的基本入門款，到前年品牌新增彩色漆面後氣勢如虹，再到PP x TIFFANY金鷹5711現身後帶起的TIFFANY藍面熱潮，OP彩色漆面近年的發展猶如麻雀變鳳凰，早幾年應該沒人料得到Oyster Perpetual系列的市場價格有機會衝高到港幣25萬以上，如此不可思議的市場生態還真的讓人暫時看不到何處才是極限。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士OP綠松石面2022年後價格漲更兇 其他彩色漆面行情也走高】