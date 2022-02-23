AP愛彼梵文面盤皇家橡樹手錶全球僅30枚　極罕身價逼近PP綠面5711

下方照片裡的手錶看起來很熟悉，但是又有點不一樣⋯⋯第一眼看到很快就會意識到那是AUDEMARS PIGUET愛彼的皇家橡樹大三針，而且是高貴的玫瑰金款式，手錶的特徵包括八角造型錶圈、錶圈上的外露螺絲以及面盤的Grande Tapisserie大型格紋裝飾都依舊很顯眼，但是除了這些經典元素之外，好像跟平常的皇家橡樹又有點差別，這到底是什麼樣的錶呢？

原來這款皇家橡樹型號為15409OR，它是前一代皇家橡樹大三針15400OR（搭載3120機芯）的區域限定版，至於究竟是哪個地方的限定版，其實面盤上的時標數字已經透露端倪——那是梵語體系中的天城文，一種13世紀誕生並流行於印度和尼泊爾的文字，這款錶乃是AP特別為印度市場打造的限量版，當初品牌只少量製作了30枚而已。

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仔細端詳這款為了印度收藏家製作的皇家橡樹，會發現它有三大特色，首先就是相當少見的天城文時標，再來是時標和秒針都塗上橘色，還有手錶的格紋面盤竟然是綠色的——比品牌2021年推出的皇家橡樹綠面軍團更早誕生，而且錶款的日期顯示盤也是綠色，與面盤呈現一致的和諧感。

至於這款錶為什麼要改用綠色搭配橘色，答案也不難猜，因為靈感正是來自印度的國旗，對其他地區或國家的人而言，這款皇家橡樹可能就是配色和時標字體因為很少見而顯得特別；但是對印度人來說，AP改動的小細節完全能勾起他們對自己國家的認同與印象，因此限量30只既能吸引印度在地收藏家，也很能引起全球熱愛追求獨特設計手錶收藏家的高度興趣，因此手錶的身價現在也是非同小可。

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已經絕版的一般版15400OR目前在知名二手錶線上交易平台Chrono24上價格約12萬美金左右，而數量相對少很多的15409OR雖然也能在Chrono24架上找到，但是它的價格一口氣衝到48萬多美金，行情跟PP的綠面金鷹5711有得拼，不過它的錶殼是貴金屬，憑心而論保值性還會更高一些。在熱門運動錶身價居高不下的現在，像15409OR這種有點隱藏版味道的款式，對於收藏家著實充滿難以抗拒的誘惑力。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：行情可比綠面金鷹5711的AP“梵文面盤”皇家橡樹】