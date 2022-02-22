HUBLOT聯乘Ledger創意設計高級腕錶　加密貨幣融合古代貨幣新領域

如果要說加密貨幣和時間的關聯，它們都是數字，而且都能呈現在腕錶之上！最近瑞士高級製錶品牌HUBLOT推出了一款Big Bang Unico Ledger腕錶，是品牌夥拍全球領先的個人安全設備及加密貨幣資產整合平台Ledger聯乘打造的新作。其中一個吸睛之處，就是錶圈採用了一種金銀合金（Electrum）的材質，是最早期用來鑄造硬幣的物料，除了外觀型格動人，最先進的加密貨幣配搭古代貨幣金屬元素，還有一種超越時空、融合古今的感覺。

圖片來源：HUBLOT

原來HUBLOT在剛過去的1月已成為2022年加密貨幣金融會議的官方計時合作夥伴，品牌預視今年的鐘錶業也會掀起加密貨幣的浪潮，所以率先以此為題推出新作亦不無原因。新作以品牌經典的Big Bang Unico系列為設計原型，配備42毫米黑色陶瓷錶殼以及搭載鏤空式自動上鏈計時機芯。

圖片來源：HUBLOT

正如剛才所說，新作外觀上的焦點必定落在Electrum這物料之上，其實Electrum是一種天然的金銀合金材質，又稱為琥珀金或綠金，約在公元前580至590年間被呂底亞人用於鑄造首批硬幣，是次品牌更研發了由金、銀各半熔煉而成的抗腐蝕合金，錶圈外還鐫刻了6組比特幣的拉丁語格言「Vires in Numeris」，意指「數字即力量」。

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是次的一套新作包括只限量發行50枚的Big Bang Unico Ledger腕錶、限量版加密鑰匙Ledger & HUBLOT Nano X以及特製藍寶石錶盒，一系列的作品主打「透明性」。Nano X是Ledger的加密貨幣資產錢包，這藍芽實體錢包特別著重安全性，保管用戶的加密貨幣資產同時甚至可以幫助進行管理以實現增值。Nano X錢包配以透明煙黑色藍寶石材質打造的特製展示盒，原來是想突顯區塊鏈和分散式虛擬貨幣的透明度和安全性。此外設計上還隱喻打破傳統保險庫的屬性，對加密貨幣資產而言保險箱已經無法發揮作用，實在發人深思。