Rolex GMT-Master II、Milgauss、水鬼出新款？新手錶3月錶展面世

隨著2022年的Watches & Wonders日內瓦錶展（2022年3月30日至4月5日）腳步接近，大家對於各品牌將推出什麼樣的新錶也愈來愈好奇和期待，其中勞力士又是眾所矚目的超級人氣王，每年大家都很關注到底他們的新錶會是哪些、有什麼嶄新設計等等，雖然品牌相對保守的作風往往會讓人有點過多期待換來較高的失落，不過從後續市場的反應看來，市場真正需要的還是在於高品質且設計精鍊的作品，而不是追求外觀第一眼的花俏炫目。

先前我們曾在《2022勞力士新手錶預測 水鬼、Daytona、GMT-Master II都有新作？》這篇報導提到過國外鐘錶媒體WATCHANALYTICS對於勞力士今年新款的預測結果，但從他們提出的名單看來，內容中提到的錶款多少讓人有一種天馬行空的感覺，似乎想要在現實生活中實現的機率不高。因此這次我們再換看看別家，由英國著名二手錶通路Watchfinder旗下的YT頻道所做出的2022年勞力士新錶預測，在影片中來自Watchfinder的專業團隊認為新的一年勞力士發表新作的風格依舊會是求穩為主，不太可能出現一些翻天覆地式的全新革命式創作，以下便節錄了Watchfinder認為2022年勞力士可能會推出什麼樣的新款作品。

GMT-Master II重現可樂圈

GMT-Master II重現可樂圈（Source：Watchfinder）

GMT-Master II前幾年動作頻頻，包括推出雙色陶瓷圈、機芯升級為32系，同時系列中人氣最旺的藍黑圈126710BLNR、百事圈126710BLRO也延伸出五珠帶和三板帶的款是等等，但是錶迷們可能會有個疑問，那就是在這系列發展中重要性也滿高的Coke「可樂圈」（黑、紅雙色錶圈）好像已經消失匿跡了很長一段時間。Watchfinder大膽預測2022年勞力士可能會把可樂圈重新帶回市場，自從品牌改用陶瓷圈以來，目前還沒出現過黑紅雙色的設計，看起來也是時候重新喚回這款大家記憶中招牌配色組合了。

Milgauss換裝32系機芯

Milgauss換裝32系機芯（Source：Watchfinder）

Milgauss自從2007年改款後已經聞風不動了十多年的時間，雖然在綠玻璃剛出現時一度造成市場熱潮，但是這股熱度未能一路延續至今，導致這幾年Milgauss益發成為較冷門的勞力士運動錶。因此前幾年有關這款錶將推出改款的消息甚囂塵上。2022年Watchfinder依舊不排除這樣的可能性，認為Milgauss做為品牌抗磁技術的代表也該出現最新世代版本，但在另一派的論點裡則是認為由於現在採用矽游絲使手錶抗磁性能大幅進化的作品愈來愈多，像Milgauss這種標榜抗磁能力的款式本身的特色與優勢已經不再明顯，搞不好品牌可能會選擇直接停產這款錶以將產能轉到其他熱門錶上。不過Watchfinder私心希望Milgauss不要停產而是改頭換面再出發，可能出現的變化包括更換32系機芯、導入勞力士的Syloxi矽游絲，就連面盤或鏡面顏色也可以融入更多新意。

Submariner首度發表紅水鬼

Submariner首度發表紅水鬼（Source：Watchfinder）

其實水鬼才剛在2020年下半年改朝換代，但由於這系列的市場需求實在太高，因此勞力士如果能推出更多種不鏽鋼款式，似乎有助於減緩黑水鬼和綠水鬼居高不下的市場行情，Watchfinder大膽假設也許勞力士可能會從配色著手，推出一款水鬼系列前所未見的陶瓷圈顏色——例如紅色，似乎會是個很容易吸引第一眼印象分數的新顏色，而由於目前的綠水鬼126610LV不採用面盤與錶圈同步的配色邏輯，所以Watchfinder提出的預想概念圖中，錶圈改成紅色的紅水鬼可能面盤也還會保持黑色，如此更能鞏固潛水錶強調清晰視讀性的本色。

以上就是Watchfinder對於2022年勞力士新錶的預測，似乎各家在預測時都有自己的一套想法，搭配一些巧妙合圖，就讓無窮無盡的想像落實成為我們眼前看到的假想圖，這些推測都有一定的依據，如果能實現固然好，但是還是要注意的是預測就是預測，畢竟品牌不會事先走漏消息，所以不用太認真看待，等到錶展開幕那一刻，勞力士自然會告訴我們新款的答案。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022勞力士新款預測Part 2 GMT-Master II、Milgauss、水鬼可能會有這些改變】