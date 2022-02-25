勞力士2月最新行情　11款Rolex熱門手錶價格緩漲　黑水鬼竟暴跌？

2020年邁入第2個月，還記得上個月我們曾報導過勞力士手錶行情在一個月大爆發的情況嗎？當時日媒《PowerWatch》揭露，勞力士手錶定價調漲後，二級市場彷彿也在呼應這波漲價潮，帶動日本國內11款熱門勞力士手錶有10款的行情都普遍提升，而且還不是小小漲而已，像是GMT-Master II 126710BLRO、黑水鬼、綠水鬼和鋼迪116500LN等都是一口氣上漲超過55萬日幣的超人氣作品，其中百事圈還直接漲了128萬日幣之多（折合約8.7萬港幣），令人看傻了眼。

照理說經過上過月那種不講理的價格暴漲後，接下來這個月應該是不太可能完全複製上個月的行情，從《PowerWatch》公佈的日本市場最受歡迎11款勞力士最新報價可知，由於2022年1月實在漲得太多，因此2022年2月勞力士熱門錶的行情上揚曲線就顯得緩和許多，還是有幾款的身價持續升高，但也出現像黑水鬼126610LN這種價格暴跌12萬日幣（折合約8千港幣）的例子。

相較於2022年1月，2022年2月日本市場中的勞力士熱門錶價格漲幅顯得趨緩許多，漲最兇的是DeepSea 126660，跌最大的反而是黑水鬼126610LN，有點令人跌破眼鏡。（Source：Rolex）

還有在上個月由於受到可能停產傳聞導致手錶價格分別飆升52萬和40萬日幣的Air-King與Milgauss在本月的漲幅也都相對「客氣」掉到僅剩10萬出頭日幣。目前距離2022年的W&W錶展還有一個月多一點的時間，在日本最熱門的勞力士手錶行情呈現什麼樣的波動，以下就來一一揭曉。

2022年2月，勞力士11隻熱門手錶在日本二級市場的最新價格走向。（已兌算成港元）。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日幣／實際價格：2,360,000日幣（比2022年1月下跌12萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日幣／實際價格：3,300,000日幣（與2022年1月相同）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日幣／實際價格：2,130,000日幣（比2022年1月上漲28萬日幣）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日幣／實際價格：5,410,000日幣（比2022年1月上漲26萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日幣／實際價格：4,060,000日幣（比2022年1月上漲6萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：793,100日幣／實際價格：1,350,000日幣（比2022年1月上漲1萬日幣）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日幣／實際價格：1,830,000日幣（比2022年1月上漲10萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日幣／實際價格：1,200,000日幣（比2022年1月上漲3萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日幣／實際價格：2,470,000日幣（比2022年1月上漲2萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日幣／實際價格：1,960,000日幣（比2022年1月上漲13萬日幣）

■Air-King 116900

定價：793,100日幣／實際價格：1,720,000日幣（比2022年1月上漲12萬日幣）

由於Air-King與Milgauss會不會停產目前都還無法確定，因此在那之前兩款錶的行情暫時都還會維持在高點。（Source：Rolex）

由本月的日本勞力士熱門款最新報價可知，市場的喊價經過上個月的猛爆式成長後，來到2022年2月已經有點降溫的情況，甚至像黑水鬼和綠水鬼這種人氣不敗款式的價格都漲到一個瓶頸而暫時停止成長，其中本月漲最多的反而是通常話題性沒這麼高的DeepSea 126660（可能是之前都是一點一點慢慢漲，它在近期反而漲得相對多），至於Air-King與Milgauss則是延續可能停產傳聞的效應，雖然「只」漲10多萬日幣，但在本月各款熱門錶中，漲幅依舊排得進前幾名，預估這兩款到下個月錶款進行前，這樣的漲幅都還會繼續維持下去。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士熱門款價格緩漲 2022年2月最新行情出爐】