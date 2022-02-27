外媒評Grand Seiko比Rolex更值得買！品質、科技5優點完勝勞力士

現代手錶愛好者很難不對Rolex手錶動心，不管對手錶有沒有研究，由於有太多人一致好評推崇勞力士這個品牌，入手他們家的手錶被視為一種非常保險又合理的正確決定，但也因此導致勞力士熱門手錶現在超難買、二級市場價格又超誇張的結果。

買不到勞力士手錶可能會讓你覺得有點沮喪，不過英國著名二手錶通路Watchfinder & Co.最近發表了一篇文章倒是可以讓我們重新思考除了勞力士以外，還有什麼品牌的手錶值得買，Watchfinder & Co.認為GRAND SEIKO是很好的選擇，而且還歸納出至少5個理由強調他們不會輸給勞力士，以下就來看看是那些關鍵原因。

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1. 品牌名聲

在勞力士現在影響力已經超越純粹的製錶品牌、更像是某種錶迷間共通的信仰之際，GRAND SEIKO讓人可以脫離充斥勞力士這個名詞的世界。GS創辦人服部金太郎當年之所以要另外成立這個旗艦製錶品牌的原因其實很簡單，因為他想要讓他所佩服的瑞士製錶師也能認同日本所製造的手錶品質。發展至今日看來，服部金太郎當年的目標已經達成，現在GRAND SEIKO出產的手錶拿來和瑞士高級手錶品牌相比完全不會遜色，而且比起現代瑞士製錶愈來愈商業化的程度，GS在行銷方面還是比較偏向製錶本位，我們比較少會因為看到某位名人佩戴GRAND SEIKO而想買，通常都是因為自己覺得他們家手錶品質優異才會想要入手。

2. 面盤細節

勞力士手錶的面盤比較像是一種顯示時間的工具，所以品牌的作工雖然嚴謹但是通常變化性不高；相較之下GS的面盤就有意思多了，有人形容GS手錶的面盤像是一張畫布，因為品牌常在其中表現出令人激賞的創意。其實像勞力士有時也會從自然界擷取靈感來創作面盤，例如他們能會用棕櫚葉圖案、隕石材質等裝飾來打破黑色面盤的傳統，不過如果把勞力士手錶這種靈感來自大自然的作品與GS的手錶相比，那麼前者有點像是在博物館裡的自然展館，而後者卻會讓人有置身大自然的臨場感。GS常以日本的地理自然風景為題，例如呈現雪花般的效果，或是四季的景色等等，讓人看到手錶面盤時會有一種放鬆愉悅的感受。

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3. 科技研發成果

要跟勞力士比製錶科技乍看好像有點搞笑，因為品牌可是滿早就研發出矽材質零件、能夠抗磁的合金等材質，不過Watchfinder & Co.認為它們實際上都是圍繞同個目的所衍生出來的產物，要說技術的創新度，其實GRAND SEIKO可不會輸給勞力士。以GS旗下的SLGH005「White Birch」這款錶為例，它搭載的9SA5機芯外觀看起來走的是傳統高階製錶的路線，但是它的內部蘊含諸多GRAND SEIKO自行研發的高端技術，例如兼具衝擊式天文台擒縱裝置與馬式擒縱裝置特長的嶄新擒縱系統、雙層游絲、螺絲微調以及非常罕見的擺芯微調機制等，而且震頻還達到5Hz，水準被認為能與瑞士一級大廠並駕齊驅。此外別忘了GS也還有9R系列的Spring Drive機芯這種作品，兼具石英錶的高精準度與機械錶的永續使用特性，且它的秒針也不像傳統石英錶是一秒一跳，而是跟機械錶一樣可以優雅平順的滑動；看完GS以上這些科技面的研發成果，是不是驚覺日本錶廠的創新水準不容小覷呢。

4. 追求完美的品質

勞力士令人稱道的地方在於他們目標是製造出色的手錶，這點無庸置疑，但他們家一向是個作風簡潔有力的品牌，著重手錶的可靠性和實用性，而少了一些追求純粹美感和完美品質的企圖心，例如勞力士可能會將時標的刻面打磨成鏡面般的光澤，而GS則會把相同的事做到極致，讓時標的表面看起來絕對平坦和明亮，讓人感受到零件超透徹的反光效果。這樣說好了，勞力士對工藝品質的要求像是「做到這樣就行了」，至於GS的態度則是「好還要更好」，所以如果真的要比較手錶的細節，Watchfinder & Co.認為GS目前已經做得比勞力士還要好。

5. 入手價格

GS入門款的定價還不到四千英鎊，勞力士手錶基本上都在這個價位以上，當然GS的旗艦款也是可以貴到很貴，可是他們的工藝質感會讓你覺得錢花得值得，而且它會讓你很珍惜，不會輕易想要轉售。有鑒於現在勞力士手錶行情飛漲，想要進場必須付出高昂的代價，但是GS手錶還處在比較正常的價位水準，現在市場上開始關注GS手錶的人已經有變多，如果可以及早入手當然更能享受到價位的甜頭——如果等到他們行情衝上來可能就得付出更高的預算了。

你可能會覺得以上對GS的評價好像有點超過錶迷普遍的認知，不可否認的是，勞力士的確是錶壇非常重要的大品牌，短期內GS的聲望還是難以追得上勞力士，不過GS提供錶迷們另一個入主和賞玩高級手錶的體驗，Watchfinder & Co.總結道如果你有機會入手一款GS，他們認為這是一個不容易後悔的選擇，這點或許GS的錶主會有更深刻的感受。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒提及GS手錶比勞力士更值得買的5個理由】