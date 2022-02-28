Breitling聯乘Triumph英倫復古美學　60年代「咖啡騎士」文化新作

喜歡復古美學的朋友，定必聽過「Café Racer」一詞，那是指在60年代賽車與Café文化共同生出的一種潮流與態度。當中涉及英倫風格機車以及型格的改裝領域，正是經典電影《The Wild One》中馬龍白蘭度的風範，他所騎的竟然並非美國的Harley-Davidson而是英國的Triumph。

圖片來源：Breitling

Café Racer（咖啡騎士）源於英國，雖然後來這股風潮席捲歐洲，於1938年倫敦著名的ACE Café以24小時營業而吸引到大量的年輕人聚集，而ACE Café前方的路段就成為了一條賽道，賽車手要在比賽前先點選一首流行搖滾樂曲，然後在點唱機播完一首歌之前回到來，這樣的話時速恐怕要超過160公里／100英里，成為了一種名為「Record-Racing」的競速文化，而這些能夠達到時速100英里的選手就被稱為「Ton-Up Boy」，他們所使用機車就是「Café Racer」。

Top Time Triumph腕錶（圖片來源：Breitling）

此外，由於英國機車品牌Triumph的Bonneville是世界上首款可達時速100英里的機車型號，所以也大大推動了Café Racer文化。最近，Triumph就以Café Racer為靈感，與瑞士頂級手錶品牌Breitling展開盛大的合作，推出了全新的Top Time腕錶和速度雙缸（Speed Twin）機車

速度雙缸Speed Twin百年靈限量版（圖片來源：Breitling）

Breitling的Top Time腕錶被稱為專為年輕專業人士而設計跳脫常規的作品，全新的Top Time Triumph腕錶有數個亮點，首先是其冰藍色錶盤，原來這獨特色彩的錶款只有兩個型號：1951年的藍色Triumph Thunderbird 6T以及1970年代的藍色錶盤Top Time Ref. 815腕錶。是次的蝴蝶結紋飾採用獨特的拉絲處理，被Top Time藏家稱之為「Zorro錶盤」，值得珍藏的一大特點。

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「Breitling」和「Triumph」兩者的Logo則設在12點鐘和6點鐘位置，配以大尺寸蘑菇形按鈕可以輕鬆操作計時碼錶，搭載經瑞士官方天文臺（COSC）認證的Breitling 23型機芯，動力儲存約48小時，另外在底蓋上刻有Triumph並行雙引擎的詳細設計草圖，而小牛皮錶帶則呼應低調優雅的賽車主題。由於是合作推出的作品，所以朋友們入手Triumph推出限量270輛的聯名機車「速度雙缸Speed Twin百年靈限量版」，就有機會可以入手車主特別版Top Time Triumph腕錶，底蓋上鐫刻機車編號。