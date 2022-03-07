Rolex｜Michael Caine藏品拍賣　18K金石英Day-Date成交價創新高

【Rolex/ 勞力士/ 拍賣】名人拍賣往往都能夠吸引到粉絲們的目光，誰不想收藏到偶像的私人物品？例如2019年的聖誕，Justin Bieber與其妻子Hailey Bieber就舉行了一場網上慈善拍賣，他們的藏品包括KAWS、村上隆與Virgil Abloh等潮流指標的作品。最近，英國著名影星Michael Caine與其妻子在上月底亦舉行了一場拍賣，當中最矚目的就有一枚勞力士的Day-Date，還在拍賣中刷新了此型號的最高成交價。

The Dark Knight (2008)（圖片來源：imdb）

相信說到Michael Caine大家都不會感到陌生，他可以說得上為英國的傳奇演員，曾經兩度得到過奧斯卡最佳男配角獎，亦得到過金球獎、英國影藝學院獎和影視演員協會獎。現年88歲的他已經主演過百部電影，近年還是名導Christopher Nolan最喜歡合作的演員之一，他們合作的作品包括《蝙蝠俠》系列當中飾演阿福，還有《Inception》、《Interstellar》、《Tenet》等都能見到Michael Caine的身影。

圖片來源：Getty Images

是次在Bonhams London舉行的拍賣《Sir Michael Caine: The Personal Collection Sale》總共有183件作品，總拍賣成交價達到847,000英鎊，當中一枚勞力士18K黃金Oysterquartz Day-Date就以125,250英鎊落槌，已打破錶款最高成交價。這枚手錶亦是Michael Caine曾經在兩部電影當中配戴過的。

圖片來源：Getty Images

Day-Date向來都有「總統錶」（the President）之美名，首先是外型和功能象徵了財富與社會地位。在今天來看Day-Date未必是勞力士最具人氣的作品，但在Datejust推出12年之後的1956年Day-Date面世，成為世界上首款同時配備日期與星期顯示的錶款，也因此而命名，特別適合商務人士與高級管理人員，當時已經足以震撼錶壇。最初品牌因應Day-Date之尊貴而大多採用貴金屬來製作，設計上與Datejust相近，同時也創下了多項新紀錄，例如防水深度高達165英尺，亦都是最早得到天文台認證的錶款。

圖片來源：Bonhams London

至於「總統錶」之名就源自於品牌將一枚Day-Date贈予二戰中的英雄、當時的美國五星上將艾森豪，他擔任二戰中盟軍在歐洲的最高指揮官，後來當選美國第34任總統。不過最佳的逸事就要算到瑪麗蓮夢露送贈總統甘迺迪的Day-Date，當晚還獻唱了《總統先生，生日快樂》一曲，掀起了社會對二人感情關係的猜測，據說甘迺迪為了避嫌還命助手處理掉這枚手錶，直到2005年在拍賣場上才重見天日，那次的拍賣附有原裝錶盒及一封親筆情書，錶上刻有「獻給JACK，你永遠的摯愛，瑪麗蓮」字句，最終以120,000美元成交。