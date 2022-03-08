Rolex｜二手錶市場最暢銷勞力士Top 5　絕版探1竟贏絕版黑水鬼？

勞力士無論是新錶或是二手狀態都是市場的人氣寵兒，不過目前想在勞力士專賣店或經銷店入手品牌熱門錶實在太難，所以關心一下二手店勞力士手錶的人氣排行對於買錶人而言或許更具參考價值。

日本有鐘錶媒體曾在2021年向該國國內的二手錶店進行調查，請店家統計2021年中他們所出售最暢銷的手錶品牌與款式，並將這些數據做出一份暢銷二手錶榜單Top 10，榜單本身不分品牌，但是勞力士上榜的機會實在太高，因此日媒也還額外從前10名榜單中列出最暢銷的勞力士型號Top 5，以下直接從第5名倒數至第1名（括弧內的排名為不分品牌前10名中的排序）。

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前5名中可以發現黑水鬼就佔了兩個席位，包括舊款116610LN和新款126610LN，目前在日本二級市場，126610LN的行情大概要190萬日幣（折合約HKD 128670），這是此型號歷年來的最高點；至於舊款116610LN的身價目前也要差不多170萬日幣左右（折合約HKD 115120），因此當消費者買不到126610LN或因為價錢考量，就會致使他們轉而尋求116610LN，如此一來才導致兩款黑水鬼在二手市場上的排名都很前面。

第4名會是綠玻璃Milgauss 116400GV讓人有點小意外，可能是跟市場傳聞它在2022年有機會改款有關，因為一旦改款，116400GV就等於要絕版了，通常這種錶在新款剛發表的前後期，行情往往會有一段爆發期，這也因此導致綠玻璃現在的搶手程度明顯高於前幾年。

再來看到第3名的舊款Explorer I 214270，明明勞力士才剛在2021年發表新款Explorer I，但卻是舊款的買氣衝上來，這無疑是因為新款Explorer I把錶徑改回系列原始的36mm，使得更多人開始懷念起已經成為絕響的39mm版本，加上新款Explorer I大概在6月開始才陸續到貨，市場上流通的數量還不多，使得許多人開始轉向追求舊款。

至於第1名絕對實至名歸，勞力士熱門錶在2021年經歷了價格大爆衝的一個難忘年份，尤其Daytona更是熱度破表，鋼迪116500LN在2021年價格上漲超過150萬日幣（折合約HKD 101580），目前看起來它的身價很有可能會再繼續衝破500萬日幣（折合約HKD 338600）；即使如此，116500LN的市場需求並沒有明顯下降，身價不斷堆高，但是想要的人還是很多，使它無論在不分品牌的榜單或是勞力士單獨榜單都是第1名的不二人選。

而在這份榜單中，包括綠水鬼126610LV、GMT Master-II百事圈和藍黑圈，以及2021年剛改款的Explorer II等，雖然在大家印象中也都很熱門，但根據店家提供的資料來看，它們的熱門度還擠不進各品牌的前10名榜單，可見印象和店家實際的銷售情況還是存在一些落差。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：二手錶店最暢銷勞力士手錶Top 5】