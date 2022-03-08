Rolex｜二手錶市場最暢銷勞力士Top 5 絕版探1竟贏絕版黑水鬼？
/ 2022.03.08
日本有鐘錶媒體曾在2021年向該國國內的二手錶店進行調查，請店家統計2021年中他們所出售最暢銷的手錶品牌與款式，並將這些數據做出一份暢銷二手錶榜單Top 10，榜單本身不分品牌，但是勞力士上榜的機會實在太高，因此日媒也還額外從前10名榜單中列出最暢銷的勞力士型號Top 5，以下直接從第5名倒數至第1名（括弧內的排名為不分品牌前10名中的排序）。
前5名中可以發現黑水鬼就佔了兩個席位，包括舊款116610LN和新款126610LN，目前在日本二級市場，126610LN的行情大概要190萬日幣（折合約HKD 128670），這是此型號歷年來的最高點；至於舊款116610LN的身價目前也要差不多170萬日幣左右（折合約HKD 115120），因此當消費者買不到126610LN或因為價錢考量，就會致使他們轉而尋求116610LN，如此一來才導致兩款黑水鬼在二手市場上的排名都很前面。
第4名會是綠玻璃Milgauss 116400GV讓人有點小意外，可能是跟市場傳聞它在2022年有機會改款有關，因為一旦改款，116400GV就等於要絕版了，通常這種錶在新款剛發表的前後期，行情往往會有一段爆發期，這也因此導致綠玻璃現在的搶手程度明顯高於前幾年。
再來看到第3名的舊款Explorer I 214270，明明勞力士才剛在2021年發表新款Explorer I，但卻是舊款的買氣衝上來，這無疑是因為新款Explorer I把錶徑改回系列原始的36mm，使得更多人開始懷念起已經成為絕響的39mm版本，加上新款Explorer I大概在6月開始才陸續到貨，市場上流通的數量還不多，使得許多人開始轉向追求舊款。
至於第1名絕對實至名歸，勞力士熱門錶在2021年經歷了價格大爆衝的一個難忘年份，尤其Daytona更是熱度破表，鋼迪116500LN在2021年價格上漲超過150萬日幣（折合約HKD 101580），目前看起來它的身價很有可能會再繼續衝破500萬日幣（折合約HKD 338600）；即使如此，116500LN的市場需求並沒有明顯下降，身價不斷堆高，但是想要的人還是很多，使它無論在不分品牌的榜單或是勞力士單獨榜單都是第1名的不二人選。
而在這份榜單中，包括綠水鬼126610LV、GMT Master-II百事圈和藍黑圈，以及2021年剛改款的Explorer II等，雖然在大家印象中也都很熱門，但根據店家提供的資料來看，它們的熱門度還擠不進各品牌的前10名榜單，可見印象和店家實際的銷售情況還是存在一些落差。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：二手錶店最暢銷勞力士手錶Top 5】