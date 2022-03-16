Rolex｜勞力士Explorer II探二竟有隱藏功能？迷路可靠它找到出口

勞力士於1971年發表探險家系列的進階版——Explorer II，這款錶主要開發目的是為了讓探險家們在身處伸手不見五指的險惡環境中（如洞穴）時還可以透過錶圈上的24小時刻度以及橘色指針來辨別當天的晝夜之分，便利性比起Explorer更上層樓。

不過Explorer II一開始的大橙針都是和所在地時間的時針和分針連動，差別在於所在地時間的時針是12小時轉一圈、大橙針則是24小時轉一圈，但它們基本上指示的時間都是同一地點，等於是替手錶追加上一枚以備不時之需的日夜顯示指針。

Explorer II最初的設計理念中其實還包含著指北針的功用，方便佩戴者在野外可以辨認正確方位。（Source：Rolex）

不過你知道嗎，其實勞力士在創作Explorer II時還幫它埋了一項隱藏版功能，要使用這個功能同樣需要出動24小時刻度錶圈和大橙針，如果佩戴者身處在荒郊野外，身邊又沒有帶到其他裝備，只剩下手上的手錶時，這時Explorer II還可以化身指北針，指引佩戴者找到正確的方向。

要怎麼使用Explorer II的指北針功能呢？其實不難，佩戴者首先要先確認自己的大橙針是處於24小時顯示（而非第二地顯示的狀態），如果你人在北半球的範圍內，此時先把手錶放平，並將大橙針對準太陽的方向，這時候24小時刻度所正對的位置就是北方，這裡說的北方是指真北（也就是北極的方向），而不是地球磁場的北方；反之若你處在南半球範圍，那麼24小時刻度所正對的位置就會代表地理南極。

現代大家佩戴Explorer II反而更常用到兩地時間功能，因此手錶所具備的方位指示作用逐漸被人們所忽略。（Source：Rolex）

後來勞力士在1984年發表了Explorer II改款（16550），此時手錶上的紅針（大橙針改成紅色）才增添可以像GMT-Master那樣單獨調校的設計，也就是從這時候開始，探二才能當做兩地時間手錶來使用，從這點看來不得不佩服勞力士的先見之明，因為現在入手Explorer II會把它戴去上山下海的人已經不多了，倒是比較可能佩戴Explorer II出國洽公或旅行，這時候手錶的GMT功能就可以管了大用，比起手錶最初設置的24小時功能或指北針功能，GMT功能更符合現代消費者所需。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Explorer II探二有一個隱藏版功能，許多人不曉得】