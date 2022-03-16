Rolex｜勞力士Explorer II探二竟有隱藏功能？迷路可靠它找到出口
/ 2022.03.16
不過Explorer II一開始的大橙針都是和所在地時間的時針和分針連動，差別在於所在地時間的時針是12小時轉一圈、大橙針則是24小時轉一圈，但它們基本上指示的時間都是同一地點，等於是替手錶追加上一枚以備不時之需的日夜顯示指針。
Explorer II最初的設計理念中其實還包含著指北針的功用，方便佩戴者在野外可以辨認正確方位。（Source：Rolex）
不過你知道嗎，其實勞力士在創作Explorer II時還幫它埋了一項隱藏版功能，要使用這個功能同樣需要出動24小時刻度錶圈和大橙針，如果佩戴者身處在荒郊野外，身邊又沒有帶到其他裝備，只剩下手上的手錶時，這時Explorer II還可以化身指北針，指引佩戴者找到正確的方向。
要怎麼使用Explorer II的指北針功能呢？其實不難，佩戴者首先要先確認自己的大橙針是處於24小時顯示（而非第二地顯示的狀態），如果你人在北半球的範圍內，此時先把手錶放平，並將大橙針對準太陽的方向，這時候24小時刻度所正對的位置就是北方，這裡說的北方是指真北（也就是北極的方向），而不是地球磁場的北方；反之若你處在南半球範圍，那麼24小時刻度所正對的位置就會代表地理南極。
現代大家佩戴Explorer II反而更常用到兩地時間功能，因此手錶所具備的方位指示作用逐漸被人們所忽略。（Source：Rolex）
後來勞力士在1984年發表了Explorer II改款（16550），此時手錶上的紅針（大橙針改成紅色）才增添可以像GMT-Master那樣單獨調校的設計，也就是從這時候開始，探二才能當做兩地時間手錶來使用，從這點看來不得不佩服勞力士的先見之明，因為現在入手Explorer II會把它戴去上山下海的人已經不多了，倒是比較可能佩戴Explorer II出國洽公或旅行，這時候手錶的GMT功能就可以管了大用，比起手錶最初設置的24小時功能或指北針功能，GMT功能更符合現代消費者所需。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Explorer II探二有一個隱藏版功能，許多人不曉得】