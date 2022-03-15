Rolex｜盛傳停產的勞力士Milgauss　為何可達1,000高斯抗磁效果？

近來有關勞力士綠玻璃Milgauss 116400GV可能停產的消息甚囂塵上，市場上對這款錶的需求也跟著提高，雖然還不至於到非常熱門的程度，但已經足以重新讓人再聚焦到這款品牌唯一強調抗磁性能的作品身上，這也引起我們的興趣，究竟Milgauss標榜的高抗磁性能是怎麼辦到的呢？

機械錶由於內部零件擁有大量的金屬材質，因此一旦遇到叫強大的磁場時，機芯內部零件可能會產生受磁現象，如果是游絲線圈之間吸黏在一起，手錶的走時會加快，造成有感的走時誤差；如果是自動軸承部分受磁，就可能會吸附鐵屑而使得磨損加劇，影響自動上鍊的效率。簡單來說就是會讓手錶變得不可靠，那麼Milgauss是靠什麼祕訣而足以抵擋較強磁場的侵擾？

現有產品週期已經超過10年的Milgauss 116400GV，網路盛傳在2022年可能面臨停產，導致近期手錶的市場熱度有所提升。（Rolex官網）

Milgauss早在1956年便已經問世，當時是電視機才剛要開始興盛的年代，因此陸續出現愈來愈多帶有電磁效應的家電產品，這使得人們在室內環境中接觸到磁場的機會提高，也讓品牌意識到有必要提升手錶的抗磁能力。過往通常機械錶的抗磁性能約為50至100高斯，光看這個數字有點難以理解它的強度為何，以現在隨手可見的物品舉例，智慧型手機靠近發聲器組件附近的磁力作用大約有200高斯、平常包包上裝配的磁扣磁場大約有800高斯，可以說早期的手錶若放到現代，受磁的可能性會提高不少。

勞力士於錶殼和機芯之間安裝一枚軟鐵內殼，利用軟鐵特性達到卸除磁力的效果，造就手錶能達到抵抗1000高斯的性能。（Rolex官網）

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有鑑於此，勞力士設計出的Milgauss標榜抗磁能力可以達到1,000高斯，也就是在20世紀中期誕生的它，放到現在對抗生活中各式磁力環境還是游刃有餘，品牌當初想到讓手錶抗磁的方式是在機芯與錶殼之間加上一枚不受磁力影響的鐵磁合金製成的軟鐵內殼，跟你的想像可能有點出入的是，這個內殼的作用不是在於阻隔磁力，它反而事先接收磁力後再把它釋放到外埠，因此內殼裡面的機芯就能安枕無憂，促使Milgauss可以達到呼應其錶名「Mille+Gauss」的1,000高斯抗磁能力。

不過發展到現代，各品牌在研發手錶的過程中，都已經把抗磁效能考量進來，透過非鐵零件達到與裝設軟鐵內殼相近的效果，在各款手錶的抗磁性能普遍提升的情況下，以前Milgauss標榜的優勢不再突出，剩下外部的綠玻璃以及閃電針等設計吸引消費者目光，也因此難怪這款錶傳聞會停產並非最近才有的事，或許市場也感覺到隨著時代變遷，這類單獨強調抗磁性能的手錶還是否還有繼續存在市場的理由。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：解密勞力士綠玻璃Milgauss如何達到抗磁效果】