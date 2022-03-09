Omega｜傳奇Ultra Deep破深潛紀錄　原版錶款致敬作刷新防水深度

Omega這個腕錶品牌向來都以上天下海無遠弗屆為人所津津樂道，難怪能夠成為占士邦的專用錶。還記得在2019年，品牌推出的原版Ultra Deep成功由探險家Victor Vescovo配戴下到達地球的深海之淵馬里亞納海溝。10,935米之深度創下人類和腕錶深潛的新紀錄。來到今年，品牌終於推出全新的Ultra Deep，與原版一樣是由5級鈦金屬製作。

嶄新的Seamaster Planet Ocean Ultra Deep系列（圖片來源：Omega）

自1932年開始，Omega推出了世上首款民用潛水錶OMEGA Marine，打開了潛水錶的歷史。來到1969年，人類終於決定要踏足太空，當時登月的太空人手上戴著的亦是品牌的作品「Omega Speedmaster Professional Moonwatch」，要進入太空這個當時人類未開發的領域，當然要經過多重測試。在準備過程期間，NASA進行了一個「Qualification Test Procedures」，找來六個品牌作測試，最後只有Omega Speedmaster能夠經得起一系列的測試，包括華氏0度至160度的溫度測試、90分鐘的減壓、30分鐘的激烈振動及130分貝的聲學對抗，更從六個不同方向經歷多次40公斤的撞擊。最後由登月艙駕駛員Buzz Aldrin戴上來執行任務。

來到今天人類已經將目光從月球移向火星，可惜的是孕育生命的大海還有大量未被發掘的領域，可見得上天下海的難度同樣高，所以腕錶作為探險家的得力助手，更多的潛水錶新技術繼續被開發。例如是次7款嶄新的Seamaster Planet Ocean Ultra Deep，防水深度已經達到6,000米（20,000呎），於去年在馬里亞納海溝完成了6,269米的深海實地測試。錶殼直徑45.5 mm，內置Co-Axial Master Chronometer機芯8912，並達到了Master Chronometer級別、通過瑞士鐘錶業最嚴格的精確度、性能及防磁效能認證。

Seamaster Planet Ocean Ultra Deep系列（圖片來源：Omega）

Ultra Deep系列當中有6款作品是以「O-MEGASTEEL」材質鑄造的，作為一種高性能不銹鋼合金是品牌的專有合金，除了堅固耐用，亦以亮白的色調吸引眾人目光，擁有極佳防銹能力，而且色澤可以保持恆久不變，這種材質可謂是專為上天下海而設。對稱錶殼裝嵌上陶瓷錶圈連潛水刻度，配以凸面弧拱形藍寶石水晶錶鏡，這種極高的堅固程度，足以承受海底下巨大的壓力。新作還增設了錶冠護罩，確保到在深潛期間保護性能。

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還有一款則是以噴砂鍛造5級鈦金屬作材質，與原版Ultra Deep所用的材質一樣，亦都是潛水艇的船身製作物料。這一枚矚目之作配合Manta Lugs錶耳和簡約的不對稱錶殼，原來一切都是向原版Ultra Deep致敬。磨砂陶瓷錶圈綴飾Liquidmetal™潛水刻度，配以藍綠色與黑色條紋NATO錶帶，是以100%環保再造漁網織造而成。至於錶背方面則每一款皆是以5級鈦金屬製作。

更多Seamaster Planet Ocean Ultra Deep的細節：

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在錶面方面有白色、灰色漸進黑色或藍色漸進黑色款式，還可以選擇亮面配搭18K白金指針和刻度。所有款式皆可選擇橡膠錶帶或O-MEGASTEEL錶鏈帶，品牌在物料上連錶帶也下了功夫。橡膠錶帶是用上了高科技潛水衣的結構再配以O-MEGASTEEL帶扣。至於金屬錶鏈帶除了用O-MEGASTEEL製作，亦裝上了品牌專有的伸縮齒桿式摺疊扣和潛水專用加長段，可以在厚重的潛水衣上進行微調。