Rolex｜勞力士Explorer 39mm短短歷史己絕版　價格高漲不再入門

Rolex勞力士曾幾何時的一些入門佳品，近年慢慢也門檻提高，不再是新手入門之選了，今年的代表作非舊款Explorer I Ref. 214270莫屬。

Explorer I Ref. 214270（圖片來源：Sotheby's）

早前也跟大家了解過，有外媒指出這款作品的行情自去年3月底開始短短時間已升近3成，原因是新的Explorer I當時準備要推出，更是將39mm改回36mm，所以已成絕版身價大漲；另有日媒最近推出勞力士旗下錶款升幅最大的排行榜，Ref. 214270果不其然打入頭5位，僅次於新款黑水鬼Ref. 126610LN以及鋼款Daytona Ref. 116500LN。在香港的二手錶店也不難見到這枚作品一萬一萬地升上去，實在驚人。

Explorer腕錶1953年面世，配備加固的錶殼，錶面清晰易讀，足以應對極端環境。（圖片來源：Rolex）

對於勞力士Explorer最標誌性的就是「369」時標，這個設計自1953年面世一直沿用至今，初代的Explorer是Ref. 6150以及6350，錶徑正是36mm，「EXPLORER」一字放在12點位置之下，還有標誌性的Benz針。原來Explorer原型早在30年代便出現，是為了登峰而設的，所以可以應付低溫、大溫差以及嚴峻的高山環境，在Explorer的廣告上曾經說過此作的出現是因為高山上並沒有手錶修維店。

木村拓哉在《HERO 2》中戴著的Explorer Ref. 14270（《HERO 2》截圖）

至於真正令到Explorer的人氣急升，就不得不提木村效應。在90年代Explorer奠定了設計，原本的膠面改為藍寶石水晶，時標塗上夜光物料，錶盤則換上黑色Matte Dial，這一代的Ref. 14270可見到木村拓哉於日劇《Love Generation》中戴上，及後在另一部作品《Hero 2》亦有戴著。眼利的觀眾馬上視之為潮流指標，當然功能上依然適合大家用來探險登山，但更多的是入手作為時尚配件，沾一沾男神木村的仙氣。

最新一代的Explorer I Ref. 124270還增設了金鋼款（圖片來源：Rolex）

然後來到2010年，勞力士將36mm的錶徑增大至39mm，「EXPLORER」一字改到6點位置上，更大的錶徑更適合受眾的口味，雖然是簡單的改動，整體風格也由本來的簡約中性變成了陽剛味濃。除了尺寸加大了，連機芯也改成誤差只有每天正負兩秒之微的3132型機芯。

去年改回36mm有著回歸歷史的意義，令到只出現了11年的39mm版本在Explorer跨越世紀的悠長歷史中猶如曇花一現，39mm的產量比36mm的眾多型號相對少，加上剛剛才改尺寸相信還有一般時間維持下去，「絕版」的加持令到這款Ref. 214270吸盡世人目光。