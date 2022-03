Swatch聯乘法國龐比度中心　重新演繹六幅名畫以腕錶作畫布

近年愈來愈多潮流品牌選擇與藝術機構合作,為新產品注入藝術元素,為各位藝術迷用家,贈添收藏心頭好。瑞士鐘錶製造商Swatch最新推出Swatch X Centre Pompidou系列,便首度與法國當代著名美術館Centre Pompidou(龐比度中心)聯乘合作,為腕錶愛好者接觸法國藝術大門。

Swatch X Centre Pompidou系列 (Swatch)

自1985年起,這款鐘錶品牌已推出獨家Swatch Art Special藝術腕錶,將藝術元素融入用家日常生活中。2018年,品牌推出了博物館系列、曾與荷蘭國家博物館、西班牙提森博物館、巴黎羅浮宮、紐約現代藝術博物館MoMA合作。通過博物館的官方授權,將世界各地的大師級傑作濃縮於腕錶之上,視腕錶為「世上最小的畫布」,讓每個人都能珍藏具標誌性的藝術作品。

Centre Pompidou 為世界上最大的現代藝術收藏館之一,自1977年以來植根巴黎,豐富的館藏及前衛的建築令現代藝術愛好者為之神往。是次聯乘推出一共六款腕錶,向六幅名畫致敬:包括Frida Kahlo、Amedeo Modigliani、Robert Delaunay、Vassily Kandinsky和Piet Mondrian的作品;經一番重新設計,打造出充滿藝術氣息的腕錶。

雙方的合作淵源始於1985年,品牌與藝術家 Kiki Picasso合作,推出第一款藝術特別腕錶,並在Centre Pompidou揭幕,為日後合作及藝術系列奠下基礎。 1999 年,Centre Pompidou的建築師之一Renzo Piano將該建築特徵轉化為 JELLY PIANO 腕錶。

這次兩大品牌首次聯乘,雙方都希望讓藝術普級化,鐘錶品牌再次將藝術帶入製錶業,Centre Pompidou則將藝術帶給大眾。是次合作重新演繹了中心收藏的六幅館藏,巧妙精細地呈現標誌性的特徵和意想不到的細節。由此推出一系列可穿戴的藝術品,為每天的日常生活帶來一抹色彩和藝術氛圍。

【系列六款腕錶】

PORTRAIT OF DÉDIE, BY AMEDEO MODIGLIANI, THE WATCH (HK$ 670)

致敬了這位意大利藝術家,其標誌性的肖像畫捕捉到了20世紀早期巴黎的面貌。 Swatch的Gent錶帶上有藝術家的簽名,錶盤上有金屬飾面,錶殼、錶扣、錶帶環和指針上呈現出獨特的粉紅色。

CAROUSEL, BY ROBERT DELAUNAY, THE WATCH (HK$ 670)

靈感源自藝術家的前作,他推翻前兩個版本後創作第三版繪畫作品。正如Swatch一貫的風格,

EIFFEL TOWER, BY ROBERT DELAUNAY, THE WATCH (HK$ 670)

重新演繹了藝術家對這座集所有榮耀於一身的巴黎地標。 Gent腕錶的比例與Delaunay這副畫作的原始尺寸保持了一致,而錶盤、錶帶和指針則採用了鮮豔的紅色、黃色、橙色和藍色。

THE FRAME, BY FRIDA KAHLO, THE WATCH (HK$ 840)

用錶盤的六點和十二點進行完美分割,Swatch以鏡像的方式將這位藝術家最負盛名的自畫像之一重新演繹。 New Gent腕錶的正面呈現了明豔的節日色彩,與錶帶底部的粉紅色完美匹配。

BLUE SKY, BY VASSILY KANDINSKY, THE WATCH(HK$840)

延續了藝術家對藍色的迷戀。 Swatch在New Gent錶款設計中再現了Kandinsky深邃且紋理分明的繪畫技術,並選用了許多原畫中刻劃的有趣人物。

RED, BLUE AND WHITE BY PIET MONDRIAN, THE WATCH(HK$840)

向幾何抽象主義的創始人致敬,其影響在時尚、建築和設計領域最為顯著。 Swatch在New Gent錶款上描繪出原藝術作品的準確色調,並配以啞光黑色錶盤和超大號指針。