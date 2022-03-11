芝柏錶70年代帶領石英革命前衛作　Casquette 2.0全球超限量820枚

瑞士高級製錶芝柏錶（Girard-Perregaux／GP）最近推出前衛之作Casquette 2.0，顧名思義是初代Casquette的新品，品牌於1976年推出的Casquette兩年間生產了8,200枚，雖然源自1791年的品牌有著古老而悠長的機械錶歷史，但於七、八十年代甚至引領了石英錶的風潮，Casquette的石英機芯振頻高達32,768 Hz，成為了日後石英錶的通用標準。

圖片來源：Girard-Perregaux

說到GP的歷史，在製錶史上擁有超過80項專利，最著名的作品莫過於三金橋陀飛輪腕錶（Tourbillon with three gold bridges），以相互平行的三橋設計吸引眼球，在這枚作品之下機芯不再是零件而成為了設計裝飾，這出色的想法使得作品在1889年的巴黎世界博覽會得到金獎。

TOURBILLON WITH THREE GOLD BRIDGES 40MM，定價183,000瑞士法郎（約1,541,085港元）（圖片來源：Girard-Perregaux）

圖片來源：Girard-Perregaux

至於Casquette最注目的當然是前衛的外觀，採用了管狀LED顯示幕並搭載石英機芯，充滿70年代鐘錶業的時代色彩，顯示幕亦以當時的汽車尾燈作為靈感，顯示方式和位置既顧及到實用功能又顛覆常規，當時推出了三個款式：Makrolon® (聚碳酸酯)、黃金款以及精鋼款，可惜的是這款前衛之作只生產了短短兩年，甚至其後在二手市場上聲價十倍，足見其魅力。

圖片來源：Girard-Perregaux

來到今年的Casquette 2.0，承襲了初代錶款的設計亦搭載全新石英機芯，錶殼則採用陶瓷和5級鈦金屬製作，後者之堅固耐用甚至是用來製作潛水艇的物料，兩種物料皆具備防過敏和輕盈之特點，作品僅重107克，擁有著驚人的輕盈舒適感。

GIRARD PERREGAUX, CASQUETTE - ONLY WATCH EDITION（圖片來源：Christie's）

其實Casquette 2.0的出現早在去年的Only Watch慈善拍賣已經窺看得出一麟半爪，因為去年GP與Bamford Watch Department合作打造了一枚Casquette Only Watch特別版，採用了鍛造碳和鈦金屬製作，最後以100,000瑞士法郎（約837,716港元）成交，而這款作品卻用上了全新的GP03980-1474機芯，特別為了慈善拍賣版研發新機芯固然是匠心獨運，但也有不少人猜對了新作將會出現。

圖片來源：Girard-Perregaux

功能上新作與初代一樣顯示小時、分鐘、秒鐘、星期和日期，還增設了月份、年份、計時功能、第二時區以及「私密日期」，後者其實是可以將重要日子的年月日保存並提醒。當年初代生產了8,200枚，而是次的2.0更加限量地僅推出820枚，現已在全球授權零售店開售。