熱播電影《Adam Project》「死侍」與年少版自己戴上的Moonwatch

近日Netflix推出的電影《The Adam Project》登上了排行榜，Ryan Reynolds一貫的死侍式演出加上一眾Marvel《Avengers》演員擔當重要角色的確引人入勝，但相信對於錶迷而言電影中出現的Omega Speedmaster Professional Moonwatch更為吸引眼球吧。

電影中的「大小Adam」（電影截圖）

電影是講述主角Adam身處的年代已經擁有時空穿越技術，他回到2022年及2018年就是為了拯救自己的妻子，當中遇到了12歲的自己甚至父親，三人一起聯手解決世界危機，還通過父子三人的對話和相處順道解決了家庭問題，是一套以科幻打鬥搞笑為包裝的家庭溫情片。在12歲Adam剛發現Ryan Reynolds就是成年後的自己其中一個證據就是各自都戴著繼承自父親的Speedmaster Professional Moonwatch。

（電影截圖）

（電影截圖）

其實用腕錶來貫穿親情感情線在2014電影《Interstellar》中都出現過。在電影中相隔不同時空的主角父女靠著一對腕錶的指針跳動傳送跳躍時空的關鍵摩斯密碼，突顯了父女間的默契及感情。那一次的腕錶是來自Hamilton的Khaki系列Pilot Day-Date飛行員腕錶以及特別為女兒角色設計的作品。腕錶象徵時間，在時空穿越的情節中特別適用，亦都是用來傳承、代表心意送禮，所以也象徵了感情和親情。此外，Hamilton的作品常常出現在電影之中，特別是科幻片如《2001太空漫遊》、《Men in Black》、《Spider-Man: Homecoming》等。

Khaki系列Pilot Day-Date飛行員腕錶（圖片來源：Hamilton）

跳躍時空的關鍵方程式竟是由手錶以摩斯密碼送出（圖片來源：《Interstellar》電影截圖）

說回《The Adam Project》，原來這枚Moonwatch本來並不在電影設計當中，而是主角Ryan Reynolds主動向導演提議的，後者也很喜歡這個想法。Ryan Reynolds或者亦是Omega的忠粉，這一次並非他首次將品牌作品戴上銀幕前，在去年電影《Hitman's Wife's Bodyguard》中他亦同樣戴上一枚。

Omega Speedmaster Professional Moonwatch（圖片來源：NASA／Omega）

至於採用Moonwatch亦不無道理，因為Moonwatch是世上首枚登上太空的腕錶，於1969年隨著登月艙駕駛員Buzz Aldrin登些月球，Moonwatch經歷過NASA進行嚴格的「Qualification Test Procedures」，後來也成為了NASA的御用腕錶。而電影中Adam是一名飛行員，所以配戴此作是相當合適的，細心留意細節的話，會發現大小Adam縱使是戴著同一型號，但配搭的錶帶是不同的。

Omega Speedmaster Professional Moonwatch（圖片來源：Omega）

小Adam與其父親所用的是皮帶，而Ryan Reynolds卻是NATO（「北約」）軍用尼龍表帶，代表了時間的流逝以及不同身份象徵。Ryan Reynolds本身來自2050年，屆時這枚作品早已是古董，正如今天我們來看1969年的作品，但暗示了腕錶的確可以克服時間傳承下去。