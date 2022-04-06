勞力士手錶鑄造物料有多講究？即使是鋼錶這個零件必然以K金打造

ROLEX勞力士手錶舉世聞名，很多人都知道他們家的產品很受歡迎、手錶品質很好、市場行情水漲船高，因此才會有「一勞永逸」這種說法；不過如果真要說勞力士有什麼特別之處，其實有一點可以彰顯其手錶產品值得追求的關鍵原因，那就在於用料上的堅持這個細節。

什麼是用料的堅持？那就是目前市面上的瑞士錶，先撇開那些豪門老牌不論，多數錶廠的指針往往都是採用鋁或黃銅這類材料，並在上面鍍上保護層以防止生鏽甚至腐蝕問題，然而勞力士不然，因為他們家「近代的」手錶包括指針乃至時標都清一色使用高貴的K金打造，放眼錶壇中價位與勞力士手錶相近的產品，這種堅持採用貴金屬指針的作法無疑更能展現出品牌高度的誠意。

勞力士手錶的指針堅持使用貴金屬製作，不論錶殼是不鏽鋼或是鉑金，它們面盤上的指針一律都是白金材質。（rolex官網）

勞力士早期採用的指針與時標材質是以錶殼為基準，如K金錶殼就用K金指針、鋼殼就用鋼製指針，那麼究竟勞力士是什麼時候開始決定全線產品都使用K金指針和時標？雖然官方沒有提供一個切確的起始年份，但根據資深鐘錶收藏家指出，約莫在DJ 116233全面改換實心鍊帶的同時，此後勞力士手錶都一律只用K金製作指針和時標，而且要再次強調，無論手錶錶殼材質是鉑金、白金還是不鏽鋼，它們的指針、時標一律都是貴金屬製作，品牌基本上的邏輯就是錶殼是什麼材質，指針和時標就會選擇和錶殼顏色相近的貴金屬，因此以上提到的三種錶殼因為外觀看起來都是銀白色，所以通常它們的指針和時標都會是白金材質；至於採用永恆玫瑰金錶殼的勞力士手錶，它的指針和時標理所當然就是永恆玫瑰金。

若手錶為永恆玫瑰金材質，那麼指針和時標也會採用永恆玫瑰金也達到視覺上的和諧統一感。（rolex官網）

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有人會提出疑問，因為像是GMT-Master II、Milgauss、遊艇、Air-King等系列的部分款式會出現例如紅色、藍色、橘色或綠色的指針，那它們又都是什麼材質製成的？答案還是跟上面一樣，這些彩色指針本質上也都是K金，只是因為勞力士採用電鍍技術在指針表面鍍上顏色，一方面是為了強化視覺效果，同時也具有抗磁和耐腐蝕等用意。

為追求高品質的原則，勞力士還自設專屬貴金屬鑄造所，鑄造具有特定性質的頂級合金。（rolex官網）

最後要補充的是，勞力士注重細節到他們連製作K金都不假外求，一切靠自己，這部分我們過去在《勞力士除了錶殼的貴金屬材質可以自己鑄造，連配方也是獨門的》這篇文章中也曾經介紹過，有興趣不妨再去重新了解個大概囉。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士手錶有多講究？有個地方一定“係金的”】