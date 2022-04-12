初哥入手高級手錶必看！11個收藏保值及投資炒賣建議避免損手離場

目前高級手錶市場可以說是一片欣欣向榮，雖然原廠定價普遍來說每年調幅不大，大概有個1%就差不多了，不過二級市場就沒有這麼「溫和」了。

每年的成長幅度已經可以達到8至10%的驚人水準，而且各錶廠那些熱門錶的產量大致都維持在一定的數字，不過市場的需求卻不斷增長，在求過於供的情況下，導致手錶的市場行情不斷炒高、二級市場的交易活動也變得更頻繁。

另外就是由於一些大品牌的熱門錶在過去幾年的價格節節高昇，行情好到不只是鐘錶收藏家驚豔，就連那些投資眼光精準的人士都嗅到其中的高報酬機會，所以現在買錶的目的已經不只是用來佩戴和收藏，而是被視為一種投資工具。

投資高級手錶的誘因

現在為什麼會有愈來愈多人前仆後繼想要進場投資高級手錶，根據歐洲新興投資平台Koia的觀察分析，他們列舉出以下三點高級手錶值得投資的關鍵原因：

1. 增值

部分熱門錶不僅保值，甚至價值還不斷升高，而且它們之所以增值的原因有很多，例如市場風向、絕版、限量、聯名、曾經被名人擁有等等，都有可能讓手錶的價值逐步上漲。

2. 增添理財管道的多樣性

像手錶這種的實體物件用來對沖通貨膨脹是很好的標的，也可以讓投資者的管道變得更豐富。

3. 收藏的熱情

通常我們投資的目的是想要賺錢，但是投資工具本身可能不會讓我們有太多興趣，可是手錶就不一樣了，在買賣的過程中，如果也開始對手錶產生興趣，那麼一方面投資一方面玩錶，對於收藏家本身就會帶有一舉兩得的效果。

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如何觀察手錶市場投資風向

在想要開始投資高級手錶前必須先建立一個基本認知，那就是大部分的手錶買回去後就會開始折舊（貶值），其中只有少數大品牌的特定款式才有機會成為那種讓投資者眼冒愛心的「可投資資產」。而如同其他投資工具如股票、基金與現在很夯的虛擬貨幣交易一樣，高級手錶就算現在看起來蓬勃發展，但未來會怎麼發展都很難事先預測，不過專家建議可以從以下四點著手做功課，找出最值得投資的手錶款式。

1. 原廠定價

不少品牌他們的產品定價往往都會比通貨膨脹率高，例如2022年勞力士調整了旗下產品的價格，其中平均的漲幅就高於通膨率，而新款發表時，各品牌通常也會趁機抬高定價，這會導致已經停產的舊型號反而在二手市場上也跟著身價起漲。

2. 定價與二級市場價格

由於想在專賣店和經銷店買新錶都必須先在等候名單中等好等滿，因此導致那些熱門錶在二級市場上可以被賣家不斷抬高身價，就以勞力士Daytona 116500LN為例，它的定價是HK$ 113,000，但是在二級市場卻已經出現35萬以上的價格，等於市場行情比定價高三倍，從中也可以看出手錶在市場的熱度。由於現在想入手熱門錶很難在專賣店和經銷店立即買到，所以觀察二級市場上手錶身價的走勢就顯得很重要，這樣才可以確保自己不會買到高於行情的價格。

3. 手錶市場的整體價格

根據 Knight Frank Luxury Investment Index 表示，高級手錶的價值在過去一年中漲了5%，如果把時間拉長到過去十年為單位，那麼這個成長指數更驚人，達到89%之多。

4. 特定品牌和款式的二級市場價格

這裡說的當然就是市場裡那些討論度爆高的夯錶，像是前面提過的勞力士Daytona，還有勞力士水鬼、PP金鷹或AP皇家橡樹等，他們本身的品牌價值和產品的經典保持性都很高，所以這些爆款的市場價格也很值得關注，因為他們具有指標性的意義。

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如何投資高級手錶

1. 直接把錶買回家

買錶的方式很多種，透過經銷店、拍賣會、二手錶店、網路等都是，好處在於我們可以直接選擇自己最想要的錶，不過前提還是要貨比三家（當然想在專賣店、經銷店買是不用比，只是要一直等或被迫配錶），但是跟非原廠管道購買要注意的就是手錶的來源與真偽問題，以免花了大錢買到假錶，那就是得不償失了。

2. 購買手錶品牌的股票

看起來這是確保獲利的一種方式，但現在很多知名的大品牌還是屬於私人擁有的形式，並未上市，因此像是勞力士、PP、AP等都沒有股票可買，因此有的人會轉往把投資目標放在和高級手錶業務相關的公司上，例如英國知名高級手錶和珠寶經銷商Watches of Switzerland就是其中一個選項，他們家的股票在過去一年中市值上漲了160%，是鐘錶投資客眼中的績優股。

3. 投資手錶資金

目前市場上找不到比較正式的手錶基金工具，比較多是屬於私人收藏家們自己集資購買手錶的形式，想要打入他們的圈圈相對來說沒有這麼容易，由於目前這類的手錶基金不在基金監管機構的管轄範圍，因此想要投資的人是可以比較輕鬆無負擔的進場。

4. 集資買錶

類似上面提到的手錶基金，這屬於現在最新型態的手錶投資方式，簡單來說它是集合一群人募資購買一只高市場價格的產品，例如有一枚200萬錶的，可以分拆成小金額的比例供人入股購買，如前面提到的新興投資平台Koia，他們的運作方式就是投資平台購買高價值手錶，並將手錶保存在公司，入股者可以依照比例分享手錶的漲幅（有點像是利息的概念）。不過這種集資買錶的缺點在於，它只讓人「部分」擁有手錶，因此你沒辦法出錢後把錶戴在手上或保存在自己的保險箱裡；至於集資買錶的好處就在於分散風險與提高入手機會，且這些新興平台也會根據你的預算和需求建議你最適合投資的手錶目標。

現在買錶真的和過去有點不同，那種純粹因為喜歡或欣賞而買的目的已經有點變質，當然還是不乏許多真心熱愛手錶的收藏家，但也愈來愈多人看上的是手錶不斷增值的獲利空間。然而這些說穿了也都只是每個人的選擇，並沒有絕對的好壞或對錯，但如果真的想要靠投資手錶賺錢，先評估自己的預算以及可以承受風險的能力再作出決定非常重要，這樣才不會乘興而來，敗興而歸。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：高級錶正夯！無論收藏或投資先看這幾點建議】