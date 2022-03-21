高級手錶龍頭Rolex加入抵制俄羅斯　AP、RM亦暫停對俄銷售至停戰

俄烏戰爭一日不停歇，各國和各大企業對於俄羅斯的制裁或抵制行為也在不斷延燒擴大中，很多我們熟悉的品牌最近一個接一個跳出來宣佈暫停在俄國銷售產品，至於近期在錶界的大消息就是繼 Swatch 集團、LVMH集團和歷峯集團（Richemont）後，ROLEX 勞力士公司也證實了他們會加入這一波的抵制俄羅斯行列，暫停官方對俄國銷售手錶產品。

在勞力士宣佈暫停與俄國來往後，目前該國的消費者想買勞力士手錶只能透過一些私人經銷商碰運氣，至於品牌原本計畫要供應給俄國的庫存手錶則是在他們入侵烏克蘭後告一段落，目前品牌不打算繼續進貨給俄羅斯。其實勞力士做出這個決定還真需要一定的勇氣，畢竟俄羅斯2021年好歹也是瑞士鐘錶產業排名第17名的主要出口市場，去年俄國就替瑞士鐘錶貢獻了2.6億瑞士法郎的出口額，其中應該有不少部分是來自勞力士手錶。

勞力士近期也加入鐘錶大集團的行列，宣佈暫停在俄國銷售產品，靜待俄烏戰爭後續發展。（Gettyimages）

勞力士在俄國市場主要的經銷商為 Mercury 集團，該集團光在莫斯科、聖彼得堡和索契等大城市就擁有將近50家珠寶和手錶專賣店，因此在勞力士加入這波暫停銷售行列後，對於 Mercury 集團日後的銷售成績肯定會有一定影響。

不過就算還有其他品牌沒有正面表示是否暫停對俄羅斯的銷售，由於現在俄國被踢出SWIFT協會的關係，連帶會影響他們與其他國家商業貿易的跨國支付行為，因此很多品牌表面不說，但實際上應該也是默默地採取了相應行動。

一些大品牌如AP雖未正式宣佈暫時停止俄國業務，但是外媒觀察到其官網的莫斯科專賣店目前顯示暫時關閉的資訊，間接代表品牌暫時停止於該國銷售產品。（Audemars Piguet官網）

例如 Audemars Piguet 和 Richard Mille 雖然沒有對外發表品牌對俄烏戰爭的看法和立場，但是外媒 WATCHPRO 卻觀察到這兩家公司的官網有關設置在俄羅斯的專賣店，目前都已經顯示暫時關閉的資訊，代表雖然品牌沒有正式承認暫停銷售的消息，但在現實環境的影響下，似乎也只有採取暫時關店的做法，靜待俄烏雙方盡快為戰爭劃下句點才能有下一步恢復正常營運的契機。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士宣佈暫停對俄羅斯銷售手錶】