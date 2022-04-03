Rolex手錶價格已漲至天花板？專家3點解釋勞力士為何跌價不再暴漲

最近市場上高級手錶價格波動劇烈，尤其ROLEX勞力士的價格似乎有點鬆動，以下舉出幾款勞力士熱門款的最新報價當作例子，像是綠水鬼126610LV從先前報價20.7萬～21.3萬，下降到目前的19.6萬～20.2萬、鋼迪116500從原本的46萬～46.5萬下降到42.4萬～43.2萬，同樣是Daytona系列的玫瑰金款116515價格也從56萬～57.4萬降到了52萬～53.3萬。

關於手錶價格波動的原因，在此鐘錶奢侈品鑑定檢驗交流協會會長林恒生先生想提出一些看法以及對接下來市場走向的預測。

首先手錶之所以會漲價，與三個原因有關，它們是：

1. 供貨量長期不足，加上通貨膨脹導致，市場資金全往勞力士的手錶囤貨

2. 中盤商與供貨商聯手不斷墊高手錶價格，導致市場的零售價被嚴重炒高

3. 貨品流通嚴重不足，國際線還未開，商品取得不易

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另外有些品牌的手錶則是開始出現跌價趨勢，原因跟以下幾點脫不了關係：

1. 俄烏戰爭導致保本型商品上漲，勞力士溢價程度過高，失去投資效益，所以現在有跌價空間

2. 歐洲的疫情趨緩，工廠的產品線逐漸恢復，一旦供貨穩定，價格持續維持高點，銷售量會再下降

3. 二手市場的手錶價格支撐不了新錶的手錶漲幅。香港的疫情相對嚴重，很多中盤商的貨流通速度更慢，會有一波的倒貨潮，要先換取現金在手

2021年的勞力士手錶價格好像充滿了黑天鵝，因為象徵定價的白天鵝似乎越來越少見，這種情況讓消費者失去了購錶的熱忱，我想不是所有勞力士手錶價格都有溢價的空間，畢竟有些錶的流通速度不是這麼快，根據消費行銷的定律，商品價格越高，商品銷售數量應該越低，但為什麼手錶的價格還是如此高不可攀？

原因就是原廠手錶數量供應太少，導致炒手把價格不斷哄抬，而品牌也默許代理店為了業績，而不斷地製造出VIP客戶，而這些VIP說穿了只是另類的炒手型態，但我相信手錶的泡沫總會有破的一天，因為目前它的價格已經遠遠超過它的價值，而你願意當最後一隻白老鼠嗎？

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士價格暴漲是否頂到天花板？專家三點這樣說】