Rolex Sea-Dweller改裝錶升值4倍　軍綠中東面盤、碳纖錶殼超粗獷

比利時改裝品牌Designa Individual（簡稱DiW）再度發揮過人的改造功力，他們用勞力士Sea-Dweller 126600當作基礎，製作了一款名為「Hunter Arabic」的特殊風格海使，手錶整體重量僅80.46克，比起原廠的海使戴上手輕盈許多，而且這款作品僅限量製作10枚，不管是外觀獨特性或是數量稀有性，這款Sea-Dweller 126600 「Hunter Arabic」都有著引人心癢難耐的超狂本事。

Sea-Dweller 126600 「Hunter Arabic」延續DiW擅長運用碳纖維材質的傳統，因此可見手錶幾乎整枚錶殼以及錶圈表面都採用碳纖維製成，包括錶冠護肩也是用這種集科技感、輕量化與不規則特殊紋理的材質所製成。不過改裝錶品牌還是保留錶冠、錶圈本體等處的不鏽鋼材質，或許是出於這兩處零件製作不易的考量，又或是品牌想要塑造手錶外觀的層次感等，總之Sea-Dweller 126600 「Hunter Arabic」的外觀結合了碳纖維與不鏽鋼的異材質組合，看起來真的很有獵人般的剛毅個性。

Rolex Sea-Dweller改裝錶，罕見阿拉伯數字錶面配碳纖維錶圈，詮釋濃濃的冒險獵人風格。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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但可能也因為錶殼整個重新製作的關係，因此這款海使的防水性能已經「退化」到剩下200米，雖然比起一般手錶的防水性能還是高一點，但海使原本可能上看1220米的防水性啊，只能說要追求外觀的吸睛度，有時還是必須做出些讓步。

手錶搭載軍綠色等尼龍材質錶帶，兩側使用淺灰色縫線突顯錶帶中央隆起的造型，至於碳纖維表層的錶圈，它上方那些阿拉伯數字刻度都在中間填入綠色塗層，相較於原廠錶圈刻度是有做出凹陷層次，經過DiW改造後的錶圈則趨於平整，看起來或是摸起來的感覺都會有點不同。

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面盤設計是這款Sea-Dweller 126600 「Hunter Arabic」的重點，從名稱中不難猜想到，DiW應該是針對阿拉伯世界的收藏家而設，因此手錶搖身一變成為平常比較罕見的中東面，亦即原本的幾何造型時標被改成阿拉伯文數字，而且DiW還是用金屬刻出立體數字零件後再一一鑲到面盤上。

除了時標改成少見的字體，面盤顏色也呼應錶帶與錶圈上數字換成了軍綠色，至於12點方向與6點方向的品牌與系列名稱等字樣則是一律採白色，在綠色面盤下顯得格外清新易看。改裝錶品牌用綠色詮釋「獵人」平時走跳的叢林環境，要說它帶點軍風感也沒有不妥，在中東面與碳纖維錶殼兩大改造特徵的助威下，手錶因此煥然一新，也瞬間提升到43,990歐元這樣的改裝行情價水準，比起原廠的126600定價要高出不少。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：另類軍風海使 Sea-Dweller 中東面+碳纖維錶殼散發濃濃異國味】