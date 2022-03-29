勞力士神台級Daytona John Player Special將拍賣　預估價過千萬

Sotheby’s蘇富比拍賣行將在2022年6月15日於紐約舉行一場高級手錶拍賣會，目前有關這場拍賣會的資訊還不是非常完整，但是隨著拍賣行日前於杜拜舉行的預展中，已經有一些令人興奮的拍品現身了。

這場蘇富比即將舉行的拍賣會中據知會出現一款F.P. Journe的Tourbillon Remontoi D'egalite，這系列是品牌目前很受收藏家歡迎的「Reference T」系列中的早期稀有款式，系列有幾個吸引人的賣點，包括它屬於品牌第一款量手錶系列、品牌首款採用Remontoire恆定動力系統的作品，由於F.P. Journe 2004年以後替旗下的陀飛輪手錶換成黃金材質機芯，因此要像這次拍賣的早期款式採用鍍銠黃銅機芯反而被視為稀有獨特的規格，而且還具備品牌歷史的里程碑式意義，因為前述種種優點，使得F.P. Journe這款陀飛輪手錶的預估價一口氣就設定在50萬美金至100萬美金間。

另一款在這場預展中出現的手錶更不得了，那是一只品相良好的勞力士Daytona Paul Newman 6241 「John Player Special」，這只錶對於收藏家來說聖杯級的大物，就以2020年同樣是由蘇富比拍賣行舉行的倫敦拍賣會為例，那場拍賣唯一要出售的Daytona 6264 Paul Newman「John Player Special」最終拍出121萬5千英鎊的高價，折合港幣超過1,250萬。

至於這次將現身蘇富比紐約拍賣會的Daytona Paul Newman 6241「John Player Special」亮點在於它自從1970年被錶主買下後就一直被好好保存收藏著，經過半個世紀後這只錶才第一次被放到拍賣會競標，而有鑒於手錶的限量性以及保存良好的錶況與附件（它的證書和金屬鍊帶都還是當年從原廠買回的狀態），所以這只聖杯級的勞力士Daytona預估價直接就上看60美金至120萬美金，到時很有機會可以突破預估價高標的水準，尤其現在Daytona在市場的行情正旺，像這款6241 「John Player Special」又是稀有中的稀有款，收藏家們想必不會輕易錯過入手的機會。

目前距離拍賣行預定的舉行日期還有一點時間，隨著愈來愈多拍品陸續公佈，有助於更廣泛吸引收藏家的注意，不過這次由這兩大手錶領銜，相信已經具有一定程度的號召力，就看到時收藏家們會不會為了得到夢幻手錶而不顧一切地砸錢締造驚人身價紀錄了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：聖杯級勞力士Daytona將現身拍賣 驚人預估價格出爐】