2021最受歡迎5大手錶、面盤顏色回顧　Rolex Daytona竟賣輸OMEGA

知名二手錶線上交易平台 Chrono24 光是每月網站的到訪人次便高達900萬，站內匯聚將近50萬枚的新錶或二手錶商品，賣家更是來自全球120多國，因此在二級市場的重要性可見一斑。

Chrono24 最近公佈了2021年度從他們家網站大數據中歸納出的各項統計資料以及排行，其中有兩個部分引起了我們的關注，包括各品牌型號人氣Top 5，以及人氣面盤顏色圓餅圖，從這兩項資料中可以作為相當有力的購錶依據，因為當你物色的手錶愈符合市場喜好與需求，如果有朝一日想要換錶並脫手原本手上的舊錶，那麼相對來說愈符合市場口味的錶在保值性方面的表現也會愈佳。

2021年度各品牌系列人氣Top 5

其實由 Chrono24 公佈的年度報告中也有提到像是人氣品牌排行以及各品牌在主要市場的人氣排行等，不過根據品牌來分類相對來說還是比較粗略的劃分，對於明確想要購錶的人士，只看品牌排行相對來說能獲得的幫助還是有限，不過按品牌系列來分門別類的排行就不一樣了，它可以更明確點出目前市場上當紅的手錶款式有哪些，從中給人很清楚的方向，甚至也可以依據這些系列中尋找不在榜上但是條件相近的替代方案。

Chrono24 統計出2021年各品牌手錶系列人氣最高的前5名由兩個品牌所包辦，它們不是別人，就是中高價位裡面最常聽到的勞力士與歐米茄，這種價位約在五萬起跳的品牌，對於有穩定收入的人士是相對親切的高級手錶敲門磚。

因此能列在榜單上的型號也都是一些我們平常耳熟能詳的經典長賣系列，排名依序為：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

這份排行榜與2020年幾乎大致雷同，只剩第5名由GMT-Master II換成了Daytona，這個排名變化有點令人意外，因為Daytona近年的行情暴漲到一個誇張的境界，如果說只限於定價最親切的不鏽鋼款就算了，但這系列目前是連貴金屬款的行情也漲得很用力，但想不到市場對於Daytona的渴望沒有因此而減退，反而在2021年還推進到前5名的範圍，市場魅力實在很難單純用價位合不合理這角度來理解。

2021年度最受歡迎面盤顏色比例分佈

Chrono24 也從網站內的交易結果中歸納出一份手錶人氣面盤顏色的比例圖，面盤顏色雖然和手錶的作工、品質等層面沒有直接關聯，但它代表一只錶的門面，有時候光是面盤顏色的差異就能決定一只錶的好賣與否，所以了解手錶面盤顏色的人氣分佈也有一定的參考價值。由Chrono24所列出的2021年人氣面盤顏色圓餅圖中可以發現，目前黑色還是佔據了壓倒性的優勢，有超過4成的消費者會想先選擇這個耐看百搭的保險顏色。

至於比例第二高的則是由藍色出線，這種面盤顏色傳統上並非手錶的主流顏色，不過大概從7、8年開始錶壇出現愈來愈多藍面手錶，演變至今藍色有點像是各品牌的另一種基本色，目前它的人氣度還高過另兩種傳統面盤顏色（銀色和白色），成為市場中第二大主流顏色。

而從這份比例圖中還可以發現綠色面盤正以驚人速度從市場上崛起，2021年綠色面盤的受歡迎度已經成長到3.2%，雖然還是相對小眾的比例，但和4、5前相較，綠面不管是人氣還是數量，成長的幅度都很驚人，這兩年各品牌推出綠面的動作不斷，似乎有望趕上藍面成為另一個非傳統的主流顏色。

同場加映：Rolex新款Datejust 36面盤新工藝 棕櫚渡假風與金磚坑紋引起話題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

同場加映：OMEGA｜歐米茄海馬300潛水錶製作過程曝光 窺探三文治面盤的秘密（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 10

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你的錶上榜了嗎？2021年最受歡迎的品牌系列Top 5與面盤顏色】