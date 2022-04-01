PATEK PHILIPPE｜17款百達翡麗Aquanaut系列手錶最新價格懶人包

PATEK PHILIPPE百達翡麗打從2022年2月1日起調整旗下產品定價，先前我們曾針對品牌的經典運動錶——Nautilus金鷹系列進行調價前後的觀察，發現其中有些款式如如5711/1R大三針、5990/1A兩地時間計時碼錶已經停產，而且現存款式的定價至少都有7%以上的漲幅，至於品牌另一個目前也很夯的運動錶系列Aquanaut同樣也在這波調價策略下出現變化。

然而Aquanaut系列比起金鷹系列比較不同之處在於，原本Aquanaut系列的款式相對有限，但是PP 2021年一口氣發表了為數眾多的系列新款，瞬間把這個系列擴充到接近20只的豐富度。而且有點令人覺得淡淡哀傷的是，這些Aquanaut新加入的成員距發表至今都還未滿一年的時間，可是品牌調價似乎沒有因為推出時間長短而有影響，而是全面性地調整，所以在2022年2月之前看到那幾款Aquanaut系列新成員的定價，到目前全部都變動過一次，不用說當然是價格都變貴囉。

Aquanaut系列2022年2月起全面調整定價，包括2021年剛問世不久的系列成員如5968G也在這波漲價名單內。（Source：PATEK PHILIPPE）

以系列中最基本的鋼殼膠帶5167A-001為例，它在調整價格的定價變成HK$ 165,500，漲幅有6.6%，而同為大三針的白金款5168G調價後定價是HK$ 339,500，漲幅達到8.1%。另外系列中實用性相對高的5164A調完價後定價是HK$ 292,800，漲幅4.5%，而2021年才剛推出升級為白金錶殼的計時款式5968G才問世短短10個月左右，目前價格漲為HK$ 526,200，漲幅5.9%還不低，還有同樣是2021年梯隊的兩地時間石英女錶5269/200R也在未滿一年的時間內定價上漲4.4%，新價為HK$ 301,300。

PP首款兩地時間複雜功能女錶5269/200R也在推出不到一年時間後調整價格。（Source：PATEK PHILIPPE）

大致看下來Aquanaut系列的漲幅沒有金鷹系列這麼兇，而且不一定複雜功能款式漲價幅度就會比較高，甚至也不一定不鏽鋼或貴金屬錶殼的漲幅一定比某一方高，而是視不同款式的個別差異有著相應的價格調整，以實際金額來看，Aquanaut系列的定價至少都有台幣4萬以上甚至超過10萬的成長空間，對於買錶人來說無形中也多增加了一點點壓力。以下就直接來揭曉Aquanaut系列所有款式調價後的價格為何。

PP Aquanaut系列最新價格懶人包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5167A-001

不鏽鋼材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑40.8mm／參考價：HK$ 165,500

5167/1A-001

不鏽鋼材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑40.8mm／參考價：HK$ 191,000

5167R-001

玫瑰金材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑40.8mm／參考價：HK$ 314,000

5168G-001

白金材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：HK$ 339,500

5168G-010

白金材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：HK$ 339,500

5164A-001

不鏽鋼材質／324 S C FUS自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／兩地晝夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑40.8mm／參考價：HK$ 292,800

5164R-001

玫瑰金材質／324 S C FUS自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／兩地時間顯示／兩地晝夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑40.8mm／參考價：HK$ 437,100

5968A-001

不鏽鋼材質／CH 28-520 C自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：HK$ 381,900

5968G-001

18K白金材質／CH 28-520 C自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：HK$ 526,200

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5968G-010

18K白金材質／CH 28-520 C自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／飛返計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：HK$ 526,200

5267/200A-001

不鏽鋼材質／石英機芯／時、分、秒、日期顯示／錶圈鑲鑽48顆，約重1.11克拉／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 151,100

5267/200A-010

不鏽鋼材質／石英機芯／時、分、秒、日期顯示／錶圈鑲鑽48顆，約重1.11克拉／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 151,100

5267/200A-011

不鏽鋼材質／石英機芯／時、分、秒、日期顯示／錶圈鑲鑽48顆，約重1.11克拉／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 151,100

5268/200R-001

18K玫瑰金材質／26-330 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／錶圈鑲鑽48顆，約重1.11克拉／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 373,500

5269/200R-001

18K玫瑰金材質／石英機芯／時、分、秒、顯示／兩地時間顯示／日夜顯示／錶圈鑲鑽48顆，約重1.11克拉／藍寶石水晶鏡面／防水60米／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 301,300

5072R-001

玫瑰金材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／珍珠母貝面盤／錶圈鑲鑽40顆，約重2.76克拉／藍寶石水晶鏡面／防水120米／錶徑35.6mm／參考價：HK$ 729,900

5062/450R-001

玫瑰金材質／324自動上鍊機芯／時、分顯示／面盤鑲明亮式切割鑽石160顆、長形鑽石76顆、長形鑽石時標12顆，錶圈和錶耳鑲長形鑽石48顆，指針鑲長形鑽石6顆、明亮式切割鑽石1顆／藍寶石水晶鏡面／錶徑38.8mm／參考價：HK$ 1,561,700

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP百達翡麗Aquanaut系列2022最新價格懶人包】