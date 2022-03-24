TUDOR｜帝舵推出Pelagos LHD潛水手錶　左撇子上鍊校鐘從此不打結

TUDOR帝舵表擁有法國海軍的認證，在潛水錶界之中算是有亮眼實績的品牌，而Pelagos則是帝舵拓展潛水性能的一大代表作，這個系列擁有品牌旗下最佳的水性（防水500米），而且它還不只有一般人習慣戴的右冠錶，也還有像Pelagos LHD（Left Hand Drive，「左撇子」縮寫）這種專為左撇子或習慣把手錶戴右手的人而生的作品。

專門佩戴在右手腕的潛水錶需要具備特定的人體工學特點。在此類手錶問世之前，左撇子潛水員不得不將手錶上下顛倒佩戴在右手腕上，而且只能使用分鐘計時功能，好讓慣用的左手旋轉錶冠，所以左冠錶的問世對於左撇子而言是一大福音，尤其是潛水錶這種強調機能的手錶，就算平常沒有潛水的需求，在日常生活佩戴的實用性還是很高。

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Pelagos LHD採用鈦金屬錶殼，這種材質十分輕盈，重量僅為同等體積不鏽鋼的六成，而且能夠耐受海水腐蝕，手錶的霧面外觀經過全磨砂處理，Pelagos面盤上塗有米色夜光刻度，6點位置飾以紅色「PELAGOS」字樣，日期盤亦採用米色設計，品牌採用雙色交替顯示數字：雙數日期為紅色，單數日期為黑色，這種設計在收藏家之間被稱為「輪盤」，是帝舵潛水錶的招牌特色之一。

手錶搭載帝舵自製的MT5612-LHD，機芯頻率為每小時28,800次，由慣性微調矽游絲擺輪調節，並以橫夾板固定，而且這枚機芯獲得瑞士天文台（COSC）認證，測試時佩戴位置的調校轉軸位於左側，模擬左撇子日常佩戴的情境，讓人在佩戴時可以更放心享受手錶的紮實品質。

在手錶多數是設計給右撇子的情況下，像Pelagos LHD這種左冠錶對於部分人士而言還是有一定的市場，畢竟如果要將右冠錶硬戴在右手上相對來說還是比較不方便，所以還好市面上還是有一些左冠錶產品滿足消費者的需求，尤其如果你對帝舵表的設計情有獨鍾，那麼Pelagos LHD又會是當中別具吸引力的一款錶。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：潛水錶戴左手好卡 帝舵Pelagos LHD專為左撇子而生】