Audemars Piguet 50週年｜皇家橡樹手錶不為人知的品牌設計辛酸史

事想要挑戰傳統勇敢走自己的路，剛開始總是會遭遇到重重的困難，就像今日我們有點難以想像，當AUDEMARS PIGUET愛彼1972年剛發表Royal Oak皇家橡樹手錶時，市場的反應還滿多負評的，因為當時的皇家橡樹採用精鋼製作錶殼，錶殼尺寸39mm在那個時代也顯得相對碩大，再來它的整體造型充滿摺線與邊角，和那個年代主流的圓殼正裝錶大相逕庭；還有一個令市場比較難以接受的點在於，皇家橡樹一推出時品牌定價就要3,650瑞士法郎，這在那個年代甚至比一些K金正裝錶還要貴，由於太多違悖市場主流觀點的新創概念，因此皇家橡樹初登場時並沒有一鳴驚人，不過它後續開始倒吃甘蔗，終於一步一步邁向今日超級經典鋼殼運動錶的教主級地位。

2022年是皇家橡樹問世的50週年，為此品牌發表了許多新作來慶祝這個里程碑。經過半世紀的發展後，現在的RO已經從單一錶款衍生成為一個旗下成員眾多的AP主力手錶系列，皇家橡樹系列現在的尺寸、材質、配色和功能多達將近150款，是許多錶迷夢寐以求的收藏目標之一。有關皇家橡樹這個經典系列你可能早就如雷貫耳，但是有些關於此系列的小知識或許是你平常尚未注意到的，在RO邁入50週年紀念時，趁機吸收一下相關資訊將有助於你更了解這款錶的來龍去脈。

皇家橡樹手錶共同特徵及型號中隱含的密碼

目前的RO系列擁有非常多的變化組合，不過大致而言它們多數作品可以歸納出以下共通點，包括：

1. 八角形錶圈

2. 錶圈外露出8顆六角形螺絲

3. Tapisserie格紋面盤

4. 一體式金屬鍊帶

此外我們有時看到RO手錶的型號如16202ST、26574OR不免會對型號中的數字和英文產生好奇，其實AP手錶的型號最後兩個英文字母都是有含義的，從中可以看出手錶的錶殼材質，例如：

BA=黃金

BC=白金

ST=鋼

OR=玫瑰金

PT=鉑金

TI=鈦

CE=陶瓷

其實看多、看久之後，大概也就能理解這些字母與錶殼材質之間的關聯，雖然剛看到時會覺得好像很繁瑣，但搞懂這些代號後，將有助於你更快速瞭解一只AP手錶的特性。

有些皇家橡樹會加上「Jumbo」的稱呼，這裡指的是從1972年首款皇家橡樹5402ST超薄手錶一脈相傳的嫡系作品。（IG@audemarspiguet）

為何有些皇家橡樹被稱為「Jumbo」？

有時看到某些RO會加上「Jumbo」這個稱號，望名之意這個名詞指的是「大」、「巨型」，你可能會覺得有點疑惑，通常Royal Oak Jumbo了不起錶徑也就39mm，為什麼會被冠上巨無霸的稱號呢？這是因為「Jumbo」這個詞帶有歷史淵源，以現代角度來看，39mm錶徑當然不大，可是早個50年，市場上很少有手錶會把錶殼做成39mm這種大小，相對之下顯得初代的皇家橡樹非常巨大，所以「Jumbo」這個名稱主要是形容初代RO 5402ST以及它的嫡系接班款式。

2012年為了慶祝皇家橡樹40週年，愛彼推出新改款的15202ST，特徵包括把AP Logo移回6點方向，並在12點方向添加雙條狀時標，讓手錶更有初代5402ST的味道。（IG@audemarspiguet）

通常會被稱為「Jumbo」的皇家橡樹手錶有三個特徵，一是錶殼為39mm、二是搭載2121自動機芯（除了2022年最新款式16202ST），第三點則是它們都只具備時、分二針顯示。你可能會想知道那麼到底有哪些皇家橡樹型號可以被稱為「Jumbo」呢？以下直接列出來給你看⋯⋯

5402ST：1972年問世

14802 Jubilee：1992年發表，當年AP為了紀念系列推出20週年推出限量1000只的紀念錶

15002ST：約在1990年代中期發表，但它的生產週期很短、產量也很少，據說AP當年製作不超過200只

15202ST：原本在2000年問世，後來AP 2012年慶祝系列40週年里程碑時重新改款，型號依舊維持15202ST

16202ST：AP在皇家橡樹系列50週年帶來的驚喜，它除了型號改變，最重要的變化在於機芯改成了品牌新開發的7121機芯，一舉提升機芯性能與品質，包括動力儲存提升至55小時

從皇家橡樹目前的聲量和熱門度來看，AP在50年前被認為是豪賭的舉動中獲得了相當豐富的收穫，要說RO系列改變了鐘錶市場的風向其實一點也不為過，從現在高級鋼殼運動錶行情爆衝的情況，正好解釋了皇家橡樹系列身為引領這股潮流先驅的殿堂級地位，甚至也因為這款作品的存在，陸續激發其他品牌跟進創作出帶有類似風格的作品，一款作品的影響力能如此既深且久，這搞不好是AP自己當初也始料未及的事。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP皇家橡樹50週年你應該知道的事】