Rolex｜3月最新行情揭曉　勞力士11隻熱門款在日內瓦錶展前竟暴跌

隨著2022年Watches & Wonders Geneva日內瓦鐘錶與奇蹟錶展的腳步愈來愈近，有關各品牌新作的傳聞也愈是滿天飛，例如最受矚目的勞力士，很多人都在猜今年他們應該會改款Milgauss和Air-King兩款作品，假設這個傳聞是真的，那麼新款到底是只會換上新世代機芯，抑或可能連外觀造型都出現大變化？甚至品牌只是乾脆停產舊款等等，在錶展尚未正式開始前，各種說法看起來似乎都有一點可能。

有關勞力士新款傳聞的主角之一——Air-King，簡單談一下它近年的發展，原本上一代的Air-King 114200停產了一段時間後，現役版本的116900於2016年改款出擊，那次改款勞力士不只把錶徑從34mm加大為40mm，就連面盤設計都整個改頭換面，結合品牌為Bloodhound SSC超音速汽車打造的儀表概念，因此116900剛改款上市時引起不小話題，但因為面盤的設計和Air-King過往傳統差別頗大，所以它到後面的人氣逐漸滑落，更一度成為勞力士運動錶中少數行情低於定價的款式。

根據日本媒體Power Watch報導，Air-King 116900在2021年3月，也就是勞力士發表新款消息的前夕，當時也曾因為傳出可能停產消息而導致手錶在3月底～4月初期間身價從89萬日幣漲到127萬日幣，結果到品牌正式發表該年新作確認裡面沒有116900的消息後，這款錶旋即又跌回到差不多90萬日幣的水準。

但因為後來勞力士手錶行情普遍提升的關係，116900的行情微漲到100萬日幣左右，到了2021年底以來漲幅愈來愈大，結果到2022年勞力士要發表新款前夕，這款錶目前在日本的報價又達到160萬日幣的高點，看來至少在錶展開始之前，116900的行情還是可以保持像現在的價格，不會再產生太大變化。

或許是因為答案離揭曉的時間愈來愈近的關係，所以2～3月之間，勞力士熱門錶的行情有點凍結甚至往下掉的跡象，3月迄今日本市場最熱門的勞力士手錶行情幾乎都呈現下降趨勢，包括水鬼和Daytona這些耳熟能詳的作品都無法倖免，而且有些跌幅還很誇張，以下就來觀察在錶展登場前夕，勞力士熱門錶最新的價格變化情形。

日內瓦鐘錶與奇蹟錶展前，11隻勞力士熱門手錶的最新價格走向。（已兌算成港元）。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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■Submariner Date 126610LN

定價：1,118,700日幣／實際價格：2,160,000日幣（比2022年2月下跌20萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,177,000日幣／實際價格：2,920,000日幣（比2022年2月下跌38萬日幣）

■DeepSea 126660

定價：1,538,900日幣／實際價格：2,080,000日幣（比2022年2月下跌39萬日幣）

■Daytona 116500LN

定價：1,609,300日幣／實際價格：5,150,000日幣（比2022年2月下跌26萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,119,100日幣／實際價格：3,690,000日幣（比2022年2月下跌37萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：793,100日幣／實際價格：1,290,000日幣（比2022年2月下跌6萬日幣）

■Explorer II 226570

定價：1,049,400日幣／實際價格：1,840,000日幣（比2022年2月上漲1萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：804,100日幣／實際價格：1,190,000日幣（比2022年2月下跌1萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,364,000日幣／實際價格：2,330,000日幣（比2022年2月下跌14萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,014,200日幣／實際價格：1,630,000日幣（比2022年2月下跌33萬日幣）

■Air-King 116900

定價：793,100日幣／實際價格：1,610,000日幣（比2022年2月下跌11萬日幣）

看起來這陣子勞力士熱門錶的熱度冷卻滿快的，就連前面提到的Air-King 116900也難逃身價猛跌11萬日幣的命運，但它還不是最慘的，包括綠水鬼126610LV、鬼王126660、GMT-Master II 126710BLRO和Milgauss最近一個月內的跌幅至少都33萬日幣起跳，與過往印象中錶展前夕熱門錶行情還會再漲一波有強烈對比，難道這顯示品牌手錶的熱度已經達到高峰而開始要回到比較合理的範圍了？一切等錶展過後再繼續Follow市場給出的答案。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士熱門款在錶展前價格急轉直下 2022年3月最新行情揭曉】