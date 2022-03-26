OMEGA x SWATCH MoonSwatch超霸手錶　$2100親民價引錶迷通宵搶購

一枚OMEGA（歐米茄）超霸登月錶僅港幣2千出頭你相信嗎？最近OMEGA和同集團的平價入門錶品牌SWATCH合作推出平民版超霸登月錶讓人眼睛一亮，除了手錶的外型和「正港」登月錶有九成像，重點是手錶的定價（HK$ 2,100）以SWATCH手錶來說算是高價，但如果以歐米茄手錶的角度來看，這價格實在太夢幻了，讓人等不及手錶上市要趕快買一波。

這次的OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch 共有11款，每只錶分別代表太陽系中的星體，包括地球、月球、太陽、火星、木星、土星、冥王星、金星、天王星、海王星和水星等。手錶的設計也會融入一些歐米茄超霸的典故，例如有一款紅色錶殼搭白色錶圈和面盤的平民版超霸登月錶，它就是參考1969年歐米茄為阿拉斯加計劃打造的紅色鋁質保護殼原型錶，所以一眼看到這款平民版登月錶，有些經典款的回憶也會湧上心頭。

OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch共有11款，並分別以太陽系中的星體為主題。（OMEGA 、 SWATCH官網）

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既然是SWATCH重新打造的歐米茄登月錶，所以手錶的錶殼材質也讓人充滿好奇，通常我們對SWATCH手錶的印象就是用塑料製作錶殼，當看到OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch那11款五顏六色的錶殼時，直覺反應也是那是塑料錶殼嗎？答案是否定的，歐米茄和SWATCH這次決定採用後者近年力推的Bioceramic生物陶瓷材料製作錶殼，錶殼直徑與正港超霸錶相同都是42mm。Bioceramic這種材質是SWATCH的獨門研發成果，簡單來說是一種陶瓷與生物源塑料的混合材料，所以這種材質標榜比傳統塑料更耐用，但也比傳統陶瓷更堅固不易碎，而且以這種材質製成的手錶在價格上也不會高到哪，甚至還有人說它是一種最親民的陶瓷錶殼。

MoonSwatch的外觀基本上就是比照正港登月錶設計，從錶殼、錶冠、按把造型，到錶圈、面盤格局等大致都如出一轍，除了小錶盤的位置與搭載機械機芯的正港登月錶有別之外，MoonSwatch與Moonwatch真的就長得像兄弟般神似。

在機芯方面，MoonSwatch一律搭載SWATCH手錶使用的石英機芯，這點從面盤上半部的兩枚小錶盤位置明顯高於面盤中軸也可窺見端倪。另外這系列手錶都採用不同顏色的尼龍錶帶，上面除了印有OMEGA和SWATCH雙品牌標誌外，也還會看到「Mission to...」字樣來代表每款錶分別代表的星體；同樣地，當翻到錶背，會在12點位置看到手錶代表星體的圖案，以月球款式為例，錶背就會出現一個月球圖案，下面也印有Mission to The Moon字樣，強化手錶的主題概念。

大家最關心的除了手錶價格之外，當然就是何時開賣了，MoonSwatch在2022年3月26日於SWATCH實體門市上架，這系列手錶將不會在網路平台銷售，而且每位消費者在同一家店僅限購2只（不同顏色），本週末大家不妨準備到SWATCH的店面看看手錶本尊囉。

編按：OMEGA x SWATCH Speedmaster MoonSwatch 於2022年3月26日在以下限定門市販售，分店會統一於開售當天08:30派發籌號，數量有限，不設預留貨品。 -銅鑼灣啓超道(10:30-19:30) - 尖沙咀海港城(10:30-19:30) - 旺角朗豪坊 (11:00-19:30)

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄與SWATCH首次打造平民版超霸錶“網友看到價格要暴動了”】