ROLEX勞力士｜全新GMT-Master II左手版　首見黑綠圈配黑盤綠針

【ROLEX/ 勞力士】在Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展前夕，相信各位錶迷早已對ROLEX勞力士到底會出甚麼新錶而引頸以待，在正式揭曉之後果然沒有令人失望，其中一款矚目之作就是GMT-Master II型號126720 VTNR，今回推出新配色雙色陶瓷錶圈，而且還重新設計成「左手版」，實在有夠驚喜。

圖片來源：ROLEX

GMT-Master II一直以來都是勞力士旗下的熱門作品，繼上紅藍圈「百事」、紅黑圈「可樂」、還有「Batman」、「沙士」等皆是搶手貨，今回終於要推出新配色黑綠圈，雖然坊間還未為它取新別稱，不過黑綠兩色向來都是勞力士的搶手顏色，再配以黑色錶面和綠色指針，相信定必炙手可熱。

圖片來源：ROLEX

驚喜「左手版」

不過，新作的矚目之處又豈只黑綠圈，是次重新設計適合慣用左手的朋友，上鍊錶冠移至左側，並將日曆窗與小窗凸透鏡移至9點鐘位置。其實勞力士的歷史上亦有推出過一些左手版的錶款，至於左手版的GMT-Master II就要數到上世紀50年代，數量甚為稀少，所以時隔多年再度推出著實令人意想不到。新款GMT-Master II搭載3285型機芯，精確顯示時、分、秒及日期，可以24小時制顯示另一個時區的時間，並擁有70小時的動力儲備。新作的官方定價為86,000港元，只作參考的話，知道新作比起其他GMT作品貴上一點便好。

全新姿態Air-King

其實除了GMT-Master II 126720 VTNR之外，是次新錶發布還有另一個備受注目的作品——Oyster Perpetual Air-King，無它的，因為早在錶展舉行前幾個月，外界對新錶的期待早已預熱，而其中一個「傳聞中的主角」就是Air-King，現役版本的116900在2016年以改款姿態推出，時隔數年人氣曾經一度滑落，甚至成為勞力士錶款中少有行情低於定價的款式。不過直到今年初，因為傳出停產消息而旋即在二手市場漲價達三成。終於在萬眾期待之下今年迎來了全新的Air-King，外型上有大改動，包括錶盤設計、錶帶比例、搭配新機芯等。

馬上來看看煥然一新的空中霸王：

圖片來源：ROLEX