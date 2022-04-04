HUBLOT 2022新錶｜Big Bang陀飛輪夢幻腕錶　搶眼通透紫色藍寶石

要在瑞士高級腕錶的世界中脫穎而出，每個品牌都有其獨特性，自80年代創立的HUBLOT向來就喜歡大玩物料，尤其是在藍寶石材質的範疇中達到專家級的造詣。幾乎每年的錶展之前，錶迷們都在預測HUBLOT到底又會為大家帶來怎樣的新配色驚喜。繼2016年推出藍寶石錶殼Big Bang之後，去年推出橙色藍寶石腕錶已讓錶迷們驚艷，今年再下一城，2022年的新作之中尤以這枚全新的Big Bang自動上鏈陀飛輪紫色藍寶石腕錶吸引眼球。

圖片來源：HUBLOT

在新作推出的同時，也是品牌向大家介紹專屬的合成藍寶石材質的時候，這種通透的紫色新配色正式面世。品牌的配色總是帶有明亮的通透度，可以與複雜結構的錶殼互相融合，突出內裡的精妙機械美學，將傳統的陀飛輪複雜功能呈現眼前。

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HUBLOT過去推出過多款藍寶石腕錶，包括Big Bang Unico透明藍寶石腕錶、藍寶石全黑腕錶、Big Bang Unico紅色藍寶石腕錶及藍色藍寶石腕錶、Spirit of Big Bang黃色藍寶石腕錶以及去年的Big Bang自動上鏈陀飛輪橙色藍寶石腕錶，是次推出的紫色就是由獨家配方（包括氧化鋁和鉻）提煉而成的複合材料，為品牌的藍寶石色譜中增添亮麗的一筆。

圖片來源：HUBLOT

本來無色的藍寶石具有高透光性，是各大品牌向來喜於用來突顯錶殻內的精湛工藝，但HUBLOT就將之昇華，誰說通透就不能有顏色？除了帶來夢幻般的顏色之外，還配以陀飛輪複雜技術，品牌自製陀飛輪已有十多年歷史，慢慢發展出可以提供72小時動力儲存的自動上鏈陀飛輪機芯，採用陶瓷滾珠軸承，同時摒棄了傳統的擺輪，配備可插入機芯中心的微型擺陀。

這一精湛設計成就出HUB6035機芯，蘊藏多達243件零件，再以鏤空處理出通透效果，可以一眼看穿錶殼以下機芯的整體構造。新作還配備透明紫色結構化帶襯裡橡膠錶帶，搭配專利的「一鍵式」快速更換錶帶功能以及鈦金屬折疊錶扣，為整體感覺增添一份前衛感。錶徑44毫米、防水30米，全球限量50枚，不論獨特性、話題性還是稀少性都足以令它成為藏家的寵兒。