TUDOR｜Black Bay潛水手錶十週年　5隻替代勞力士熱門款最佳選擇

還記得2012年時，TUDOR帝舵在Baselworld錶展首度發表了Heritage Black Bay這款錶嗎？原本品牌僅是順應當時市場喜愛復古手錶的潮流，在Heritage這個復古系列旗下重現一些早期經典設計，因此原本系列也還有Advisor和Chrono等復古作品。

當時品牌新出Black Bay的用意是回溯他們歷史早期所生產的潛水錶，結果沒想到Black Bay的市場反應相當熱烈，甚至可能超出帝舵原本的預計，所以出著出著，Black Bay反而跳脫Heritage旗下單飛；經過十年後，如今Black Bay反而成為帝舵最受歡迎的人氣產品，戲劇化的發展讓人有點始料未及。

走過十個年頭後Black Bay和一開始復古重生的時候儼然已經有點不一樣了，例如手錶當年用的還是帝舵早期的玫瑰Logo，目前則全部換上了品牌現代的盾牌Logo，而且Black Bay剛問世的時候，帝舵還是大量採用通用機芯的年代，直到2015年他們開始自製機芯後，後面慢慢將愈來愈多的自製機芯擴展到Black Bay系列中。英國著名二手錶通路Watchfinder & Co.針對目前市售的Black Bay系列進行了一番檢視，最後歸納出一份現今最值得買的5款Black Bay手錶，由於對象設定在現役款式，所以名單中的手錶都是2018年以後才登場的作品。

以下就來看看Watchfinder & Co.最推薦的5款BB手錶以及之所以選擇它們的原因。（以下排序按照發表時間由舊到新）

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1. Black Bay Fifty-Eight M79030N

Watchfinder & Co.認為這款錶大小適中，具有好品質、歷史淵源以及走時精準度也很可靠，再來手錶的小於40mm也讓人覺得很剛好。Black Bay Fifty-Eight就是那種可以長期戴著上山下海，入手久一點後就算手錶有點小碰撞時也不會特別心疼，然後黑面加上一些金色的細節又很百搭耐看，每天出門直接拿起來戴幾乎不用思考，在各種場合都能戴，具體展現出帝舵潛水錶的設計精髓。

2. Black Bay GMT M79830RB-0001

BB兩地時間手錶推出的時候剛好勞力士也改款了GMT-Master II百事圈126710BLRO，由於當時市場盼望勞力士添加鋼殼雙色陶瓷圈的GMT-Master II已經很久了，所以手錶的行情在它一現身時就水漲船高，讓入手GMT-Master II百事圈成了一個大懸念。結果同年帝舵也首度推出Black Bay的複雜功能款式，剛好是雙色錶圈的兩地時間款，簡單來說，它替想入手勞力士百事圈而還不得其門而入的人打開了一扇同樣可以圓夢又好親近的門。

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3. Black Bay P01 M70150-0001

2019年剛看到P01時應該不少人會眉頭一皺，因為它的復古感實在濃烈到過於寫實，以至於手錶的外觀接受度顯得有點兩極，它具備很特別的掀蓋式錶圈鎖定裝置，加上錶冠又是斜置於4點鐘位置，整只錶因為錶圈鎖定裝置而顯得相對修長，憑著強烈的復古還原度加上現代手錶品質，P01拿過當年的GPHG挑戰獎，如果你不喜歡戴大眾口味卻又很想要潛水錶，P01會是很適合的選擇。

4. Black Bay Fifty-Eight 925 M79010SG-0002

這是Watchfinder & Co.推薦的第二款BB 58，可見現在市場對這個子系列的好感相對高。2021年時帝舵發表滿多款BB 58新品，它們除了持續新增更多面盤配色，甚至還出現像這款一樣採用不同錶殼材質的新嘗試，帝舵將近年錶壇少有人用的銀材質重新帶回錶壇，同時品牌也針對過往銀錶殼的缺點進行改造，例如銀的成分經過特殊調整後，可以常保相同的銀白色澤，不會戴久後愈變愈黑，同時它的底蓋換成了透背，這點目前在BB家族中也是一個吃香的少見特色。

5. Black Bay Chrono M79360N-0002

BB系列的計時款式早在2017年就登場，當年雖然也是話題款一枚，但是後面幾年的聲勢有點慢慢被BB 58蓋掉的感覺，直到2021年品牌推出鋼殼新配色改款，換上深受錶迷喜愛的熊貓面以及反熊貓面，這下讓手錶的命運出現由普普到翻紅的戲劇化轉變，其實改款後的Black Bay Chrono跟兩地時間款有點類似，就是延續帝舵老大哥勞力士旗下的明星商品元素，讓人可以用相對親切的價格入手外觀似曾相識、品質也不會差到哪的替代方案。

以上就是Watchfinder & Co.認為Black Bay線上款中最推薦入手的候選錶款，十年前可能還很難想到這款作品會發展出現在的規模，但是今時今日如果手上戴一款帝舵BB，這已經會是廣被認可的內行選擇之一了，不知上面五只錶有沒有哪款是你的菜呢？

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Black Bay潛水錶問世十週年 推薦最值得入手款式Top 5】